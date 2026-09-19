Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima se reencontró con sus hinchas en el Víctor Legrotaglie en la previa al duelo con Riestra

Gimnasia y Esgrima recibió en el estadio Víctor Legrotaglie al Deportivo Riestra y los hinchas opinaron sobre la campaña del equipo dirigido por Darío Franco

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Los hinchas de Gimnasia y Esgrima volvieron a darse cita en el estadio Víctor Legrotaglie para el duelo frente a Riestra.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima volvieron a darse cita en el estadio Víctor Legrotaglie para el duelo frente a Riestra.

En la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra, por la 10ma fecha de la Zona A, Torneo Clausura de la Liga Profesional se vivió una fiesta dentro y fuera del estadio Víctor Legrotaglie. El Lobo en su estadio acumula un invicto de siete partidos sin perder, con seis triunfos seguidos y un empate.

En su última presentación igualó 2 a 2 con Boca. Las tribunas empezaron a poblarse desde un par de horas antes del arranque del partido en el Víctor Legrotaglie para alentar al equipo conducido por Darío Franco.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima llegando al V&iacute;ctor Legrotaglie

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima llegando al Víctor Legrotaglie

Las obras en el estadio Víctor Legrotaglie

El estadio Víctor Legrotaglie luce espléndido. En un video filmado el jueves con un dron, la institución mostró cómo están los vestuarios, la sala de prensa, el gimnasio, los palcos y los baños.

Las obras están llegando a su etapa de finalización y así están quedando", publicó Gimnasia y Esgrima, y agregó que "estamos orgullosos de cómo luce nuestra casa".

Buenas y malas noticias en el Lobo

Gimnasia y Esgrima contó con la vuelta del delantero Agustín Módica, como titular, el atacante se recuperó de una distensión, ante Defensa y Justicia, jugó algunos minutos en el segundo tiempo. Mientras que Fermín Antonini con una distensión muscular en la región de la pierna derecha y Facundo Lencioni que tiene un entorsis en el tobillo derecho, quedaron descartados para jugar con Deportivo Riestra.

Se vienen días de descanso por la Fecha FIFA

Gimnasia y Esgrima tras jugar ante Deportivo Riestra tendrá algunos días sin actividad por la fecha FIFA. El Lobo volverá a jugar el próximo lunes 5 de octubre desde las 19 ante Estudiantes como visitante.

El Blanquinegro en las seis fechas que debe disputar, como local debe jugar con Newell's Old Boys, Platense y cerrará como local el clásico frente a Independiente Rivadavia. Mientras que como visitante jugará con Estudiantes, Vélez y Lanús.

Ni los hinchas ni los trapos faltaron en el estadio V&iacute;ctor Legrotaglie.

Ni los hinchas ni los trapos faltaron en el estadio Víctor Legrotaglie.

Los seis partidos que le quedan a Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

  • Fecha 11: Lunes 5/10 a las 19 vs. Estudiantes (V)
  • Fecha 12: 11/10 vs. Newell's (L)
  • Fecha 13: 18/10 vs. Vélez (V)
  • Fecha 14: 25/10 vs. Platense (L)
  • Fecha 15: 1/11 vs. Lanús (V)
  • Fecha 16: 8/11 vs. Independiente Rivadavia (L)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas