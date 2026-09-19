Gimnasia y Esgrima se reencontró con sus hinchas en el Víctor Legrotaglie en la previa al duelo con Riestra

Las obras están llegando a su etapa de finalización y así están quedando", publicó Gimnasia y Esgrima, y agregó que "estamos orgullosos de cómo luce nuestra casa".

Buenas y malas noticias en el Lobo

Gimnasia y Esgrima contó con la vuelta del delantero Agustín Módica, como titular, el atacante se recuperó de una distensión, ante Defensa y Justicia, jugó algunos minutos en el segundo tiempo. Mientras que Fermín Antonini con una distensión muscular en la región de la pierna derecha y Facundo Lencioni que tiene un entorsis en el tobillo derecho, quedaron descartados para jugar con Deportivo Riestra.

Se vienen días de descanso por la Fecha FIFA

Gimnasia y Esgrima tras jugar ante Deportivo Riestra tendrá algunos días sin actividad por la fecha FIFA. El Lobo volverá a jugar el próximo lunes 5 de octubre desde las 19 ante Estudiantes como visitante.

El Blanquinegro en las seis fechas que debe disputar, como local debe jugar con Newell's Old Boys, Platense y cerrará como local el clásico frente a Independiente Rivadavia. Mientras que como visitante jugará con Estudiantes, Vélez y Lanús.

Ni los hinchas ni los trapos faltaron en el estadio Víctor Legrotaglie.

Los seis partidos que le quedan a Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura