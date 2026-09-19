Los pilotos argentinos Valentín Perrone (KTM- Red Bull KTM Tech3) y Marco Morelli (KTM- CFMOTO Gaviota Aspar Team) tuvieron una complicada Clasificación en el Gran Premio de Austria de motociclismo -categoría Moto3-, al conseguir el 12° y el 23° puesto, respectivamente, para la largada en la carrera de este domingo.
Floja Qualy para Valentín Perrone y Marco Morelli en el GP de Austria de motociclismo
En la categoría Moto3, los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli estuvieron lejos del poleman Brian Uriarte. En MotoGP Jorge Martín ganó la Carrera Sprint
Perrone registró en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg, un tiempo de 1 minuto 40 segundos y 764 milésimos (1' 40'' 764/1000) y quedó a 1' 180/1000 del poleman, que fue el español Brian Uriarte (KTM). Morelli, más lejos, quedó a 1' 41'' 260/1000.
En la máxima categoría del motociclismo -MotoGP- el poleman y ganador de la Carrera Sprint fue el español Jorge Martín (Aprilia Racing), que se recuperó y desbancó al campeón vigente, su compatriota Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) a +1'' 026/1000, que finalizó segundo. Completó el podio de la carrera corta Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Con este triunfo Martín recuperó momentáneamente el liderazgo del Campeonato.
Inesperada performance de Valentín Perrone y Morelli en Moto3
Perrone no pudo repetir lo hecho el año pasado en este circuito, donde había conseguido una histórica pole position. Este viernes durante la práctica clasificatoria el argentino había protagonizado un fuerte choque, aunque se recuperó sin mayores inconvenientes.
Pese a la complicada clasificación que tuvieron en el Red Bull Ring, tanto Perrone como Morelli están teniendo una muy buena temporada en la categoría.
Morelli marcha quinto en el campeonato con 138 puntos, mientras que Perrone lo sigue con 114 unidades. Incluso ambos se subieron varias veces al podio en lo que va del 2026.
De todas maneras, los pilotos argentinos están muy lejos del líder del campeonato que es el español Máximo Quiles (KTM), quien se impuso en ocho de las 14 fechas disputadas y lidera con más de 100 puntos de ventaja sobre su escolta, que es su compatriota David Almansa (KTM).
La actividad en Moto 3 en Austria continuará con la carrera principal, que está programada para las 6 de la mañana de este domingo.
En pocas palabras
- Moto3: Valentín Perrone y Marco Morelli quedaron 12° y 23° en la qualy del GP de Austria, lejos del poleman Brian Uriarte.
- MotoGP: Jorge Martín se quedó con la pole, superando al campeón Marc Márquez.
- Argentinos en Moto3: A pesar de la floja clasificación, Perrone y Morelli tienen buenas actuaciones generales en la temporada.