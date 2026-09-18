Buena cosecha en los Juegos Suramericanos: medalla de oro en Ciclismo, Esgrima y Tiro

Hicieron lo propio las damas del equipo femenino de Esgrima -Sable-, integrado por María Perrone, Candela Espinosa, y María Pérez, que se impuso 45-37 a Chile en la final dorada.

La tercera presea dorada la ganó Marcelo Gutiérrez, en Tiro Deportivo, Rifle Neumático (10 m).

El equipo de boxeo amateur argentino logró 9 medallas en los Juegos Suramericanos 2026. En el centro está la mendocina Delfina Arancibia, que obtuvo bronce en los 57 kg.

Las medallas de plata

De la mano del Boxeo llegó una copiosa lluvia de preseas. Cuatro obtuvieron el equipo de pugilistas: Melanie Daira Martínez (54 kg), Lucia Marlene Muello (65 kg), Lorena Balbuena (75 kg), y Santiago Celes (60 kg). La mendocina Delfina Arancibia se quedó con el bronce en la jornada anterior al caer en semifinales de los 57 kg.

En Judo, Agustina De Lucía (63kg) se quedó con la plata al caer en la final por Waza-Ari frente a la venezolana Anriquelis Barrios.

Posteriormente obtuvieron presea plateada el equipo mixto de Relevo de Pentatlón Moderno, integrado por Catalina Serio y Franco Serrano. Sumaron 1381 puntos al finalizar primeros en natación, esgrima y obstáculos, y cuartos en laser run (vela). El oro fue para el dúo venezolano formado por Albert Rivas y Osmaidy Arias, que logró el primer puesto de la general gracias al hándicap por desempatar en una mejor posición en laser run (3°)

Bronce para Judo, Ciclismo, Golf, Tiro, Esgrima y Remo

En cuanto a las actuaciones individuales de los atletas argentinos, el Judo aportó también este viernes la medalla de bronce de Galo Villavicencio (60kg). Sumó en Ciclismo de Ruta el zarateño Tomás Contte, y en Tiro -Rifle Neumático 10 m- el local Alexis Eberhardt hizo lo propio. En Golf aportó Ana Giuliano, con su tercer puesto en la rama individual femenino. Completó en Remo Agustín Scenna (par de remos cortos masculino).

En lo que a equipos se refieren, lograron bronce el Esgrima -Espada-, con Iván Groupierre, Alec Brooke, Jesús Lugones, Agustín Gusmán, que venció 45-36 a Panamá en la final de consuelo.

Ganaron Las Yaguaretés en Rugby y Las Leonas y Leones en Hockey

En las fases regulares, hubo triunfos de equipos argentino. En Rugby 7s, El seleccionado argentino femenino, Las Yaguaretés debutaron apabullando a Perú con un elocuente 46 a 0.

Por el lado del Hockey sobre Césped, el equipo masculino -Los Leones- superaron 5 a 1 a Chile, cerrando como líder invicto el grupo y metiéndose en la final, con lo que ya tiene asegurada la medalla de plata.

Igual resultado y ante idéntico rival, el seleccionado femenino Las Leonas también ganaron el Grupo (A) y se metieron en la final del hockey.

En cuanto al Fútbol Masculino, el seleccionado de Perú superó a su clásico rival, Chile, por 2 a 0, en fase de grupos.