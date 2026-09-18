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Julieta Benedetti obtuvo la medalla de oro en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos 2026

Julieta Benedetti, una de las grandes deportistas mendocinas de la actualidad, se alzó con la medalla de oro en la competencia de ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Benedetti en lo más alto del podio.

Benedetti en lo más alto del podio.

Julieta Benedetti, una de las grandes deportistas mendocinas de la actualidad, se alzó con la medalla de oro en la competencia de ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.

La mendocina de solo 22 años se impuso entre 44 ciclistas que iniciaron la prueba de 108km. divididas en 9 vueltas al circuito diagramado en la Ruta Nacional 34, en Rafaela.

Benedetti subió a lo más alto del podio continental tras imponerse en el sprint final con un tiempo de 2:47:47 y las medallas de plata y bronce fueron para Lina Hernandez y Elizabeth Vasquez, de Colombia y Bolivia, respectivamente.

Julieta Benedetti capitalizó con su potencia el gran trabajo del resto del equipo en el que se destacó la sanjuanina Maribel Aguirre quien finalizó 5ta.

Las medallas mendocinas en los Juegos Suramericanos 2026

  • Fernando Contreras ganó el oro en la prueba masculina de cross country de Mountain Bike.
  • María Delfina Estoco ganó dos medallas en Gimnasia Artística: de plata en barras asimétricas y de oro en la prueba general por equipos.
  • Martín Mansilla obtuvo una presea de plata en la competencia de remo de ocho remos largos con timonel masculino y otra de bronce en el cuatro remos largos sin timonel masculino.
  • Delfina Arancibia logró el bronce en la categoría hasta 57kg. del boxeo femenino.

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