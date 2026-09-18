Julieta Benedetti obtuvo la medalla de oro en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos 2026

Julieta Benedetti, una de las grandes deportistas mendocinas de la actualidad, se alzó con la medalla de oro en la competencia de ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.
Julieta Benedetti, una de las grandes deportistas mendocinas de la actualidad, se alzó con la medalla de oro en la competencia de ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos
Julieta Benedetti, una de las grandes deportistas mendocinas de la actualidad, se alzó con la medalla de oro en la competencia de ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.
La mendocina de solo 22 años se impuso entre 44 ciclistas que iniciaron la prueba de 108km. divididas en 9 vueltas al circuito diagramado en la Ruta Nacional 34, en Rafaela.
Benedetti subió a lo más alto del podio continental tras imponerse en el sprint final con un tiempo de 2:47:47 y las medallas de plata y bronce fueron para Lina Hernandez y Elizabeth Vasquez, de Colombia y Bolivia, respectivamente.
Julieta Benedetti capitalizó con su potencia el gran trabajo del resto del equipo en el que se destacó la sanjuanina Maribel Aguirre quien finalizó 5ta.