Julieta Benedetti obtuvo la medalla de oro en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos 2026

La mendocina de solo 22 años se impuso entre 44 ciclistas que iniciaron la prueba de 108km. divididas en 9 vueltas al circuito diagramado en la Ruta Nacional 34, en Rafaela.

Benedetti subió a lo más alto del podio continental tras imponerse en el sprint final con un tiempo de 2:47:47 y las medallas de plata y bronce fueron para Lina Hernandez y Elizabeth Vasquez, de Colombia y Bolivia, respectivamente.