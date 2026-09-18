Subastan el icónico "vestido de la venganza" de Lady Di a casi 30 años de su muerte

Diseñado por la creadora griega Christina Stambolian, el vestido es un modelo de seda negra con escote barco y corte asimétrico. Su trascendencia pública se fijó en junio de 1994, cuando la Princesa Diana asistió con él a una gala en la Serpentine Gallery de Londres. La elección de la vestimenta no fue casual: ocurrió la misma noche en que el entonces príncipe Carlos admitió en televisión nacional su infidelidad con Camilla Parker Bowles.

Con esa deslumbrante aparición, Diana rompió de forma drástica con el estricto protocolo de vestimenta de la realeza, captando la atención de los medios de todo el mundo y transformando un momento de tensión pública en una declaración de independencia.