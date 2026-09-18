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Subastan el icónico "vestido de la venganza" de Lady Di a casi 30 años de su muerte

La icónica prenda, símbolo de la libertad femenina, se subastará en Nueva York por Sotheby's, casi 30 años después de la muerte de Lady Di

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]

La historia de la moda y la realeza británica suma un nuevo capítulo histórico. A casi tres décadas del fallecimiento de Lady Di, el célebre "vestido de la venganza" vuelve al centro de la escena internacional tras anunciarse su salida a subasta. La pieza, convertida en un símbolo indiscutido de libertad y poder femenino, será rematada en Nueva York por la prestigiosa casa Sotheby’s.

Diseñado por la creadora griega Christina Stambolian, el vestido es un modelo de seda negra con escote barco y corte asimétrico. Su trascendencia pública se fijó en junio de 1994, cuando la Princesa Diana asistió con él a una gala en la Serpentine Gallery de Londres. La elección de la vestimenta no fue casual: ocurrió la misma noche en que el entonces príncipe Carlos admitió en televisión nacional su infidelidad con Camilla Parker Bowles.

Con esa deslumbrante aparición, Diana rompió de forma drástica con el estricto protocolo de vestimenta de la realeza, captando la atención de los medios de todo el mundo y transformando un momento de tensión pública en una declaración de independencia.

La venta del vestido genera altísimas expectativas entre coleccionistas y apasionados de la moda histórica. Fuentes de la industria estiman que la prenda alcanzará cifras récord en el mercado de subastas. La pieza representa no solo un hito en el vestuario de la Princesa de Gales, sino también uno de los momentos más recordados de la cultura pop del siglo XX.

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