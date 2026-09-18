¿Se puede comer un huevo con la clara roja?

El color rojo intenso en las claras de los huevos se debe a una contaminación bacteriana. Este pigmento se llama piorrubina y se genera por la multiplicación de bacterias como las pseudomonas que ingresan al alimento cuando se produce una fisura en algún momento del proceso.

Consumir huevos en este estado puede generar infecciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarrea.

Otros motivos por los que no deberías consumir los huevos

Cuando los huevos tienen la cáscara agrietada o rota desde el supermercado o la pollería, no hay que comerlos. Por las fisuras se pueden meter bacterias o microorganismos que contaminan el interior.

Si los huevos tienen mal olor o un color extraño cuando los partimos, es probable que estén entrando en estado de putrefacción. Te vas a dar cuenta porque se siente un olor como a azufre.

También hay que evitar los huevos cuando ya pasó más de un mes desde que fueron puestos. El huevo va perdiendo frescura a medida que pasan los días porque la cámara se llena de aire (por eso flotan).

Si vas a consumir huevos que no están frescos, pero tampoco están podridos, asegúrate de cocinarlos muy bien. El huevo no tiene una fecha de caducidad como tal, tiene una fecha de consumo preferente. Si compras huevos de supermercado, seguramente en la caja está la fecha.

Cuidado con comer huevos en mal estado.

Hay que tener cuidado con los huevos en las recetas o preparaciones donde se usan crudos o sin pasteurizar, por ejemplo, en las mayonesas caseras.

También deberías evitar tortillas o receras que se elaboran con huevo babé o medio crudo, sobre todo si la vas a consumir en un restaurante o fuera de casa. Se corre el riesgo de consumir un alimento que puede tener desarrollo bacteriano de Salmonella.