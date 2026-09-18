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Un dolor de cabeza para Boca y el Vasco Arruabarrena en una instancia decisiva de la temporada

Boca y su DT Rodolfo Arruabarrena no contarán con una de sus principales figuras en dos partidos del Torneo Clausura y la Copa Argentina

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Vasco piensa en lo que viene.

El Vasco piensa en lo que viene.

Boca Juniors no contará con su arquero titular Álvaro Montero en el partido ante Racing por Copa Argentina y ante Unión por el Torneo Clausura, ya que el colombiano fue convocado por su Selección para la fecha FIFA a disputarse entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

EL elenco “cafetero” enfrentará a México, Paraguay y Perú los días 26 de septiembre, 2 y 6 de octubre, respectivamente. Por su parte, Boca enfrentará a Racing el domingo 27 de septiembre, en Córdoba, por los cuartos de final de la Copa Argentina, siempre y cuando la AFA no lo sancione por haber inscripto a 6 extranjeros en la planilla.

Álvaro Montero no podrá estar en Boca por dos partidos.

Álvaro Montero no podrá estar en Boca por dos partidos.

Luego de eso, el equipo de Rodolfo Arruabarrena recibirá a Unión de Santa Fe el domingo 4 de octubre, también con la ausencia de Montero en el arco.

El último partido que el arquero titular disputará con la camiseta del Xeneize será el clásico ante San Lorenzo, este domingo en el Nuevo Gasómetro. Luego de eso, Montero viajará para incorporarse con su selección.

En tanto, el Vasco recurirrá a Leandro Brey para suplir el puesto, ya que Agustín Marchesín está recuperándose de una lesión.

Una buena para Boca: Merentiel estará disponible

La buena noticia, en cuanto a la fecha FIFA, pasa porque finalmente Miguel Merentiel no quedó en la lista definitiva de Diego Forlán para la Selección de Uruguay, y de esta manera podrá ser de la partida para ambos encuentros.

El goleador de Boca en el último tiempo había sido preseleccionado para la “Celeste”, pero finalmente el entrenador del combinado nacional se inclinó por otras opciones.

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