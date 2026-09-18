Un dolor de cabeza para Boca y el Vasco Arruabarrena en una instancia decisiva de la temporada

El último partido que el arquero titular disputará con la camiseta del Xeneize será el clásico ante San Lorenzo, este domingo en el Nuevo Gasómetro. Luego de eso, Montero viajará para incorporarse con su selección.

En tanto, el Vasco recurirrá a Leandro Brey para suplir el puesto, ya que Agustín Marchesín está recuperándose de una lesión.

Una buena para Boca: Merentiel estará disponible

La buena noticia, en cuanto a la fecha FIFA, pasa porque finalmente Miguel Merentiel no quedó en la lista definitiva de Diego Forlán para la Selección de Uruguay, y de esta manera podrá ser de la partida para ambos encuentros.

El goleador de Boca en el último tiempo había sido preseleccionado para la “Celeste”, pero finalmente el entrenador del combinado nacional se inclinó por otras opciones.