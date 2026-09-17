Gustavo Alfaro, rendido a los pies de Lionel Messi: "Tiene la misma cantidad de talento que de humildad"

Por otro lado, Alfaro analizó el desafío de no quedar atrapados por el éxito reciente y trazó una comparativa histórica: “Tal vez va a tener que luchar con la sombra de esta Selección, que siempre pasa. Nos llevó 24 años volver a una final del mundo con Alejandro Sabella”.

El técnico dejó una advertencia crucial para que la tricampeona del mundo conserve su competitividad en el tiempo: “Ojalá la historia le enseñe a Argentina que si empezamos a comparar y disputar en vez de unirnos en un determinado objetivo, es muy difícil que la selección llegue a ese lugar”.

Antes de despedirse, Alfaro se rindió ante los pies del 10: "Siento admiración suprema por la carrera de Lionel Messi. En el partido Paraguay-Argentina nos abrazamos y lo felicité por lo que es como persona. Messi es tan grande porque tiene la misma cantidad de talento que de humildad. Leo merece llevarse la ovación y el cariño de un país entero. Las decisiones que él siempre ha tomado, no solo dentro de la cancha, han sido correctas".

Messi tendrá su partido despedida de la Selección argentina

Tras confirmar su retiro de la Selección argentina, la AFA ratificó que Lionel Messi tendrá un último encuentro homenaje para despedirse del público argentino vistiendo la camiseta celeste y blanca. El encuentro se disputará el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental frente al seleccionado de Benín.

Esta última función le permitirá al capitán histórico recibir el reconocimiento del público tras una etapa repleta de glorias y títulos. De esta manera, el estadio de River se vestirá de gala para rendirle tributo al legendario número 10 antes del inicio formal del recambio generacional del equipo.