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Gustavo Alfaro, rendido a los pies de Lionel Messi: "Tiene la misma cantidad de talento que de humildad"

Gustavo Alfaro no escatimó en elogios a la hora de referirse a la carrera de Lionel Messi. "Siento admiración suprema por su carrera", confesó el Profe

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Gustavo Alfaro opinó sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

Gustavo Alfaro opinó sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina sacudió por completo al planeta fútbol. En esta ocasión, quien alzó la voz para dejar una profunda reflexión sobre lo sucedido fue Gustavo Alfaro. El Profe, director técnico de la Selección de Paraguay, opinó sobre el futuro de la Albiceleste sin su máxima figura.

El ex DT de Boca, que dijo presente en Santa Fe para ver la victoria de la Albirroja ante el seleccionado argentino en los Juegos Suramericanos, aseguró: “Argentina se va a reinventar, sin dudas”.

Las frases de Alfaro sobre el recambio y las lecciones del pasado

Además de definir a la de Lionel Scaloni como “una de las mejores selecciones” de la historia del país, el experimentado entrenador llenó de elogios al recambio nacional. “Argentina tiene talento. Tiene 58 jugadores en las mejores ligas del mundo. ¿Cómo no va a tener una selección competitiva?”, reflexionó quien recientemente renovó su contrato con la Selección de Paraguay hasta la Copa del Mundo 2030.

Por otro lado, Alfaro analizó el desafío de no quedar atrapados por el éxito reciente y trazó una comparativa histórica: “Tal vez va a tener que luchar con la sombra de esta Selección, que siempre pasa. Nos llevó 24 años volver a una final del mundo con Alejandro Sabella”.

El técnico dejó una advertencia crucial para que la tricampeona del mundo conserve su competitividad en el tiempo: “Ojalá la historia le enseñe a Argentina que si empezamos a comparar y disputar en vez de unirnos en un determinado objetivo, es muy difícil que la selección llegue a ese lugar”.

Antes de despedirse, Alfaro se rindió ante los pies del 10: "Siento admiración suprema por la carrera de Lionel Messi. En el partido Paraguay-Argentina nos abrazamos y lo felicité por lo que es como persona. Messi es tan grande porque tiene la misma cantidad de talento que de humildad. Leo merece llevarse la ovación y el cariño de un país entero. Las decisiones que él siempre ha tomado, no solo dentro de la cancha, han sido correctas".

Messi tendrá su partido despedida de la Selección argentina

Tras confirmar su retiro de la Selección argentina, la AFA ratificó que Lionel Messi tendrá un último encuentro homenaje para despedirse del público argentino vistiendo la camiseta celeste y blanca. El encuentro se disputará el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental frente al seleccionado de Benín.

Esta última función le permitirá al capitán histórico recibir el reconocimiento del público tras una etapa repleta de glorias y títulos. De esta manera, el estadio de River se vestirá de gala para rendirle tributo al legendario número 10 antes del inicio formal del recambio generacional del equipo.

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