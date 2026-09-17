Un grupo de investigadores de las universidades de Zhejiang y Tsinghua logró que un procesador superconductor de 121 cúbits ejecutara deducciones lógicas para comprobar dos teoremas formales. La relevancia del ensayo no radicó en la velocidad de cálculo ni en hallar una solución desconocida, sino en el funcionamiento del razonamiento dentro de una computadora programable.
Una computadora cuántica resolvió un complejo problema matemático: por qué es un paso importante
Un equipo científico logró que una computadora demuestre teoremas lógicos complejos, marcando un avance clave frente a los métodos tradicionales
El avance sugiere una transición desde el cálculo numérico masivo hacia sistemas capaces de ejecutar pasos deductivos verificables.
Una computadora que "piensa"
El primer desafío consistió en comprobar que las diagonales de un cuadrado se cruzan en ángulo recto, resuelto mediante una adaptación del método de Wu. El segundo reto correspondió a un ejercicio de geometría propuesto en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de 1978, basado en círculos y triángulos intersectados.
Para resolverlo, el equipo recurrió a la búsqueda de pruebas simbólicas, donde los circuitos propusieron y evaluaron derivaciones lógicas.
"Aquí informamos la realización experimental de la demostración automatizada de teoremas de geometría en un procesador cuántico superconductor totalmente programable", señalaron los autores en el trabajo difundido en arXiv.
Frente a las dificultades de estabilidad y ruido habituales en estos componentes, la arquitectura demostró viabilidad operativa. "Nuestros resultados establecen, a nivel experimental, el razonamiento lógico automatizado como una tarea viable para procesadores cuánticos a corto plazo y proporcionan un camino concreto hacia la inteligencia simbólica mejorada por tecnología cuántica", indicaron los investigadores.
Límites técnicos
Para reforzar las deducciones del segundo ejercicio, los científicos aplicaron técnicas simplificadas de aprendizaje automático. Aunque a futuro se proyecta que la combinación de estas tecnologías asista a resolver cálculos que la informática clásica no procesa, dicha posibilidad no formó parte de los ensayos actuales.
Los autores destacaron: "Los resultados muestran que el razonamiento matemático estructurado puede formularse como un proceso cuántico ejecutable en lugar de verificarse únicamente mediante un posprocesamiento clásico".
La prueba de concepto funcionó sobre un problema acotado debido a la capacidad de los equipos físicos actuales. Para extender el método a ecuaciones geométricas de mayor escala, la infraestructura técnica requerirá mejoras en sus componentes superconductores.
"Los experimentos actuales operan sobre instancias polinomiales de tamaño limitado y un conjunto restringido de relaciones simbólicas, con el estado de prueba medido y preparado nuevamente entre rondas sucesivas de razonamiento", concluyó el equipo.
En pocas palabras
- Computadora cuántica: Demostró teoremas lógicos complejos, marcando un avance frente a métodos tradicionales.
- Investigación: Científicos de Zhejiang y Tsinghua usaron un procesador superconductor de 121 cúbits.
- Relevancia: Sugiere una transición hacia sistemas capaces de ejecutar pasos deductivos verificables.