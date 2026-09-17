La decisión que tomó el Tribunal de Disciplina sobre el partido Boca vs. Vélez por la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) postergó hasta el martes próximo su veredicto sobre el cruce entre Boca y Vélez por la Copa Argentina.
El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino postergó su veredicto sobre el cruce entre Boca y Vélez por la Copa Argentina.
El Tribunal de Disciplina de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) postergó hasta el martes próximo su veredicto sobre el cruce entre Boca y Vélez por la Copa Argentina.
El organismo esperará a recibir el descargo formal del club xeneize antes de resolver la petición del Fortín, institución que solicitó quedarse con la clasificación a cuartos de final por una supuesta alineación indebida de su rival, por lo que este martes se debatirá el tema.
El reclamo del club de Liniers se fundamenta en la inclusión de 6 futbolistas extranjeros en la planilla del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, una cifra que supera el límite permitido por la reglamentación de la AFA.
En dicho encuentro, finalizado 0-0 y definido a favor de Boca por penales, el entrenador Rodolfo Arruabarrena inscribió a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero pero de este grupo, Romero fue el único que no ingresó al campo de juego.
Por su parte, la defensa de Boca argumenta que el hecho constituyó un mero error administrativo al no haber obtenido ventaja deportiva, dado que el atacante paraguayo no sumó minutos.
Bajo este criterio, la dirigencia de la Ribera sostiene que la sanción debe limitarse a apercibimientos o multas económicas, respaldándose en el antecedente del fútbol femenino entre Belgrano y Lanús, donde la AFA mantuvo el resultado del partido y solo aplicó una sanción disciplinaria al club cordobés tras realizar seis modificaciones.
A la espera del fallo definitivo que determine el rival de Racing, el cruce de la siguiente fase ya tiene confirmación de fecha y sede: se disputará el domingo 27 de septiembre en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.