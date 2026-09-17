La decisión que tomó el Tribunal de Disciplina sobre el partido Boca vs. Vélez por la Copa Argentina

En dicho encuentro, finalizado 0-0 y definido a favor de Boca por penales, el entrenador Rodolfo Arruabarrena inscribió a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero pero de este grupo, Romero fue el único que no ingresó al campo de juego.

La posición de Boca y el cruce de cuartos de final

Por su parte, la defensa de Boca argumenta que el hecho constituyó un mero error administrativo al no haber obtenido ventaja deportiva, dado que el atacante paraguayo no sumó minutos.

Bajo este criterio, la dirigencia de la Ribera sostiene que la sanción debe limitarse a apercibimientos o multas económicas, respaldándose en el antecedente del fútbol femenino entre Belgrano y Lanús, donde la AFA mantuvo el resultado del partido y solo aplicó una sanción disciplinaria al club cordobés tras realizar seis modificaciones.

A la espera del fallo definitivo que determine el rival de Racing, el cruce de la siguiente fase ya tiene confirmación de fecha y sede: se disputará el domingo 27 de septiembre en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.