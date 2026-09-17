Si sos amante de los gatos, ahora podrás disfrutar el museo de los "michis": ofrece una experiencia única en el mundo

La segunda sala propone dejar de lado la mirada humana y experimentar el mundo desde los ojos de un felino. En esta sección llamada Instinto Puro, se vive una experiencia de realidad virtual que recorre la ciudad y los peligros que un gato enfrenta a diario y un Domo de Ronroneo.

La tercera sala está pensada para interactuar y tomarse fotografías. Cuenta con distintos escenarios inmersivos, murales y una figura gigante de Sissi, la gata que funciona como personaje guía de la experiencia. También se puede plasmar la huella de tu propio gato en un mural virtual.

A dónde queda el museo y cuál es el objetivo

El espacio propone una experiencia inmersiva dedicada al universo de los felinos.

El Museo del Gato está ubicado en la Ciudad de México en la avenida más importante, famosa y emblemática de este país, Paseo de la Reforma.

Además de ser una experiencia genial para los visitantes, el proyecto tiene un trasfondo social. Parte de los ingresos y las donaciones están destinados, en colaboración con El Templo de los Deseos, a la compra de una unidad móvil de esterilización para perros y gatos en situación vulnerable.