Si sos amante de los gatos, ahora podrás disfrutar el museo de los "michis": ofrece una experiencia única en el mundo

Los gatos son una de las mascotas más elegidas y preferidas por todas las personas. Hay quienes son alérgicos y otros sienten un amor incondicional. Para aquellos que forman parte de la segunda opción ya podrán visitar el Museo del Gato para descubrir todo sobre el universo felino.
Este museo es la primera experiencia inmersiva y sensorial dedicada a los gatos que propone miles de aspectos únicos de este animal.
Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”: abrió el Museo del Gato
El Museo del Gato propone un recorrido dividido en experiencias diferentes. Primero, los visitantes pueden conocer la evolución de los gatos a través de dioramas animados y un videomapping mostrando el vínculo que estos animales fueron construyendo con los seres humanos desde sus orígenes hasta convertirse en mascotas.
La segunda sala propone dejar de lado la mirada humana y experimentar el mundo desde los ojos de un felino. En esta sección llamada Instinto Puro, se vive una experiencia de realidad virtual que recorre la ciudad y los peligros que un gato enfrenta a diario y un Domo de Ronroneo.
La tercera sala está pensada para interactuar y tomarse fotografías. Cuenta con distintos escenarios inmersivos, murales y una figura gigante de Sissi, la gata que funciona como personaje guía de la experiencia. También se puede plasmar la huella de tu propio gato en un mural virtual.
A dónde queda el museo y cuál es el objetivo
El Museo del Gato está ubicado en la Ciudad de México en la avenida más importante, famosa y emblemática de este país, Paseo de la Reforma.
Además de ser una experiencia genial para los visitantes, el proyecto tiene un trasfondo social. Parte de los ingresos y las donaciones están destinados, en colaboración con El Templo de los Deseos, a la compra de una unidad móvil de esterilización para perros y gatos en situación vulnerable.
En pocas palabras
- Museo del Gato: inauguró un espacio inmersivo y sensorial único en el mundo para los amantes de los felinos.
- Experiencia felina: el recorrido incluye dioramas animados, realidad virtual desde la perspectiva de un gato y un domo de ronroneos.
- Objetivo social: parte de los ingresos se destinará a la esterilización de perros y gatos en situación vulnerable en colaboración con El Templo de los Deseos.