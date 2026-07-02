Ni naranjas, ni negros: este es el color de los gatos más reflexivos y tranquilos

Recientemente, el reconocido veterinario Carlos Gutiérrez, especialista detrás del canal Mascotas y Familias Felices, arrojó luz sobre un enigma que desvelaba a los cuidadores. Al analizar las diferentes tonalidades y patrones, el experto logró identificar cuál es el tipo de gato que destaca por encima del resto cuando se busca una convivencia armónica.

El gato Azul Ruso se caracteriza por ser uno de los más tranquilos.

Si estabas buscando una mascota pacífica, hogareña y sumamente analítica, tenés que saber que los gatos de color gris son, según los especialistas, los más reflexivos y tranquilos del mundo felino.

Esta particularidad se debe al denominado "gen de dilución", una característica genética encargada de suavizar el color original del pelaje y que, al mismo tiempo, parece intervenir de manera directa en su temperamento, volviéndolos ejemplares mucho menos impulsivos.

Cuáles son las razas posibles

Dentro de este grupo de felinos plateados, existen algunas razas que llevan este comportamiento sereno a su máxima expresión. El Azul Ruso es un claro ejemplo: animales profundamente apegados a su familia y de actividad moderada, aunque sumamente sensibles a los cambios bruscos en su entorno.

Por otro lado, el Chartreux (o Cartujo) se distingue por su paciencia infinita, transformándose en el compañero ideal para quienes disfrutan del silencio y la calma.