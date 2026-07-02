Ni naranjas, ni negros: este es el color de los gatos más reflexivos y tranquilos

Los gatos se han convertido en los verdaderos reyes de los hogares argentinos. Su independencia, elegancia y esa personalidad tan indescifrable despiertan una curiosidad constante en los amantes de los animales. A menudo se intenta descifrar qué pasa por la cabeza de esta mascota, buscando pistas en su mirada, en la forma en que mueven la cola o en sus hábitos diarios.
Así, los felinos de color naranja se han ganado la fama de ser los más caóticos y traviesos, mientras que a los de pelaje negro se los suele rodear de un halo de misticismo y timidez. La pregunta de muchos es acerca de cuál es el más tranquilo.
El color de gato más reflexivo y tranquilo
Para sorpresa de muchos, la ciencia y la medicina veterinaria vienen estudiando esta correlación desde hace tiempo. Ciertos rasgos físicos de estos animales podrían estar directamente emparentados con tendencias muy marcadas en su temperamento.
Recientemente, el reconocido veterinario Carlos Gutiérrez, especialista detrás del canal Mascotas y Familias Felices, arrojó luz sobre un enigma que desvelaba a los cuidadores. Al analizar las diferentes tonalidades y patrones, el experto logró identificar cuál es el tipo de gato que destaca por encima del resto cuando se busca una convivencia armónica.
Si estabas buscando una mascota pacífica, hogareña y sumamente analítica, tenés que saber que los gatos de color gris son, según los especialistas, los más reflexivos y tranquilos del mundo felino.
Esta particularidad se debe al denominado "gen de dilución", una característica genética encargada de suavizar el color original del pelaje y que, al mismo tiempo, parece intervenir de manera directa en su temperamento, volviéndolos ejemplares mucho menos impulsivos.
Cuáles son las razas posibles
Dentro de este grupo de felinos plateados, existen algunas razas que llevan este comportamiento sereno a su máxima expresión. El Azul Ruso es un claro ejemplo: animales profundamente apegados a su familia y de actividad moderada, aunque sumamente sensibles a los cambios bruscos en su entorno.
Por otro lado, el Chartreux (o Cartujo) se distingue por su paciencia infinita, transformándose en el compañero ideal para quienes disfrutan del silencio y la calma.