Mascotas: a qué temperatura empieza a sentir frío un gato y cuándo necesita abrigo

Argentina está atravesando la estación invernal y una de las mayores preguntas sobre el frío respecta a las mascotas. Sobre todo a los gatos. ¿Sienten frío? ¿Necesitan abrigo? ¿Cómo sé si tienen frío? Te las respondemos en esta nota.
Con la llegada del invierno, la gran pregunta de muchos dueños de mascotas es si su compañero felino tendrá frío o no. Y la respuesta tiene mucho que ver con la raza, si está castrado o no y las características del entorno en el que se encuentra el animal.
Qué factores afectan la tolerancia al frío y cómo saber si tu gato lo siente
Cierto es que hay una leve diferencia entre perros y gatos cuando se trata de la tolerancia al frío. Los felinos suelen adaptarse bien, pero pueden sufrir hipotermia. Se dice que ni los perros ni los gatos, considerados mascotas, sufren el frío gracias a su pelaje. Sin embargo, la capacidad de mantener la temperatura corporal depende de muchos factores.
Por eso, para reconocer con certeza si tu gato está sintiendo frío tenés que ver:
- Buscan lugares de descanso cerca de estufas y chimeneas o en pleno sol.
- Buscan lugares estrechos y esponjosos para enroscarse.
- Cuando sienten frío, los gatos suelen ponerse debajo de una manta o dentro de una caja de cartón o de un armario.
- Al tocarle la punta de las orejas, las almohadillas y la extremidad de la cola notarás si el gato siente frío o no porque estarán más frías de lo habitual.
- Otra respuesta al frío es la piloerección: el pelo corporal del gato se levanta formando una cámara de aire que ayuda a retener el calor.
¿A partir de cuántos grados un gato siente frío?
Si bien hay valores no fijos que más bien sirven como una referencia útil, se puede decir que muchos gatos comienzan a sentir incomodidad cuando la temperatura baja a un rango de 35°C a 37C, se considera un cuadro de hipotermia leve. Si desciende hasta 32°C, se trata de una hipotermia severa, ya que la temperatura corporal normal de un gato adulto se ubica entre 37,7°C y 38,9°C.
Por último, un gato relativamente saludable puede sentir la incomodidad del frío cuando la temperatura ambiente cae por debajo de los 5°C, sobre todo si está acostumbrado a vivir dentro de la casa.