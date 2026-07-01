Mascotas: a qué temperatura empieza a sentir frío un gato y cuándo necesita abrigo

Con la llegada del invierno, la gran pregunta de muchos dueños de mascotas es si su compañero felino tendrá frío o no. Y la respuesta tiene mucho que ver con la raza, si está castrado o no y las características del entorno en el que se encuentra el animal.

Qué factores afectan la tolerancia al frío y cómo saber si tu gato lo siente

Cuando los gatos sienten frío suelen ponerse al sol.

Cierto es que hay una leve diferencia entre perros y gatos cuando se trata de la tolerancia al frío. Los felinos suelen adaptarse bien, pero pueden sufrir hipotermia. Se dice que ni los perros ni los gatos, considerados mascotas, sufren el frío gracias a su pelaje. Sin embargo, la capacidad de mantener la temperatura corporal depende de muchos factores.