El impactante rescate de cientos de gatos que conmueve al mundo: "Iban a ser consumidos"

Las autoridades policiales lograron desbaratar una sofisticada y cruel red de tráfico ilegal que mantenía retenidos a aproximadamente 400 gatos en nefastas condiciones, en un caso que se tornó viral tras la confirmación de que los animales se comercializaban en el mercado negro.
El rescate ocurrió en Vietnam, una de las ciudades que actualmente es reconocida en el mundo por tener la costumbre de consumir mascotas.
Un rescate que conmueve al mundo
De acuerdo con los reportes oficiales del operativo, una gran parte de los gatos rescatados no provenían de colonias callejeras, sino que eran mascotas domésticas provistas de collares y señas de cuidado previo.
Bandas organizadas operaban en zonas residenciales robando los gatos directamente de los patios y jardines de sus dueños, aprovechando cualquier descuido para capturarlos con lazos y redes mecánicas.
Luego de esto, las mascotas eran transportadas en camiones de carga hacia centros de acopio clandestinos, donde permanecían hacinados de forma sistemática y sin ningún tipo de atención veterinaria o alimenticia básica.
El descubrimiento en el recinto fue devastador para los cuerpos de seguridad implicados. Además de encontrar cientos de supervivientes con severos cuadros de deshidratación, desnutrición y lesiones cutáneas causadas por los alambres de las jaulas, también se hallaron cuerpos congelados y preparados para su distribución final.
A pesar del horror inicial, las labores de rescate han abierto una puerta hacia la esperanza. Organizaciones no gubernamentales y decenas de voluntarios locales se movilizaron de urgencia para brindar primeros auxilios a los gatos.
Más allá de Vietnam: las ciudades que consumen gatos
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China: aunque no es una práctica generalizada y las grandes ciudades la rechazan, se sigue dando en zonas específicas de provincias sureñas como Guangdong y Guangxi, sobre todo entre la población de mayor edad.
Indonesia: se comercializa de forma muy localizada en ciertos mercados tradicionales, principalmente en la provincia de Célebes Septentrional (como el mercado extremo de Tomohon).
Corea del Sur: no se consume habitualmente como un plato de comida diario, pero persiste de manera residual en la elaboración tradicional de caldos, remedios populares o tónicos para la salud (conocidos como goyangi soju), asociados falsamente al alivio de la artritis.
India: existen registros de consumo muy marginal y exclusivo en ciertas comunidades tradicionales de estados del sur de la India, como los pueblos Irula o áreas cercanas a Chennai.
Madagascar: en algunas áreas remotas de esta nación insular africana, existen registros de caza o consumo de felinos asilvestrados de manera muy marginal.