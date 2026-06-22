El impactante rescate de cientos de gatos que conmueve al mundo: "Iban a ser consumidos"

Bandas organizadas operaban en zonas residenciales robando los gatos directamente de los patios y jardines de sus dueños, aprovechando cualquier descuido para capturarlos con lazos y redes mecánicas.

Luego de esto, las mascotas eran transportadas en camiones de carga hacia centros de acopio clandestinos, donde permanecían hacinados de forma sistemática y sin ningún tipo de atención veterinaria o alimenticia básica.

Lamentablemente, algunos gatos fueron hallados sin vida dentro del operativo.

El descubrimiento en el recinto fue devastador para los cuerpos de seguridad implicados. Además de encontrar cientos de supervivientes con severos cuadros de deshidratación, desnutrición y lesiones cutáneas causadas por los alambres de las jaulas, también se hallaron cuerpos congelados y preparados para su distribución final.

A pesar del horror inicial, las labores de rescate han abierto una puerta hacia la esperanza. Organizaciones no gubernamentales y decenas de voluntarios locales se movilizaron de urgencia para brindar primeros auxilios a los gatos.

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