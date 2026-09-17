Caso Loan: el jefe de Bomberos Voluntarios aseguró que vio a uno de los imputados "sin remera" y "transpirado"

Al arribar a la casa, ubicada en el paraje El Algarrobal, rememoró haber conversado con la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez, quienes le comunicaron que Loan "se había perdido cuando fue a buscar naranjas". También manifestó que los vio tranquilos y que, pese a permanecer varios días participando de la búsqueda, no volvió a verlos buscando al niño.

Brisa de los Ángeles Contreras, vecina de la familia, resaltó que el sábado 15 de junio aproximadamente entre las 14:30 y las 15, pasó frente a la casa de Caillava y observó a una persona mientras lavaba la camioneta blanca 4x4 perteneciente al matrimonio.

Además, aportó otro dato clave: la persona higienizó particularmente la parte de las ruedas delanteras.

Una situación que le llamó la atención fue haberse enterado de que Pérez y Caillava habían viajado a Corrientes en medio de los rastrillajes para dar con el paradero de Loan.

Caso Loan: otros testimonios

Martín Antonio Robledo, enfermero del Hospital de 9 de Julio, declaró que el 13 de junio estaba de guardia y que alrededor de las 19:15 fue en ambulancia hasta la casa de Catalina para colaborar con la búsqueda, donde vio a Caillava con "tos".

Luego retornó al nosocomio, aproximadamente a las 22:15, y fue relevado por su compañera Alicia Axon. Según relató, posteriormente supo por la propia enfermera que Pérez y Caillava habían concurrido esa noche al centro de salud, cerca de las 23, por una consulta médica.

Fuente: noticiasargentinas.com