El jefe de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio declaró en el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña y sostuvo que el 13 de junio de 2024, día de la desaparición del niño, vio a Antonio Bernardino Benítez, uno de los imputados, "sin remera" y "transpirado".
Caso Loan: el jefe de Bomberos Voluntarios aseguró que vio a uno de los imputados "sin remera" y "transpirado"
En una nueva jornada en el juicio por la desparación de Loan Danilo Peña, el jefe de Bomberos Voluntarios aseguró que vio a uno de los imputados "sin remera"
José Manuel Ojeda, uno de los testigos citados por el fiscal federal Carlos Schaefer, consignó que Mariano Peña -hermano del menor- arribó al cuartel alrededor de las 16:30 para solicitar ayuda porque Loan estaba "perdido".
Cuando los bomberos concurrieron a la vivienda de la abuela Catalina, Ojeda aseguró que se cruzaron con Benítez "solo en su moto, sin remera, transpirado y llevando una remera envuelta en el brazo".
Al arribar a la casa, ubicada en el paraje El Algarrobal, rememoró haber conversado con la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez, quienes le comunicaron que Loan "se había perdido cuando fue a buscar naranjas". También manifestó que los vio tranquilos y que, pese a permanecer varios días participando de la búsqueda, no volvió a verlos buscando al niño.
Brisa de los Ángeles Contreras, vecina de la familia, resaltó que el sábado 15 de junio aproximadamente entre las 14:30 y las 15, pasó frente a la casa de Caillava y observó a una persona mientras lavaba la camioneta blanca 4x4 perteneciente al matrimonio.
Además, aportó otro dato clave: la persona higienizó particularmente la parte de las ruedas delanteras.
Una situación que le llamó la atención fue haberse enterado de que Pérez y Caillava habían viajado a Corrientes en medio de los rastrillajes para dar con el paradero de Loan.
Caso Loan: otros testimonios
Martín Antonio Robledo, enfermero del Hospital de 9 de Julio, declaró que el 13 de junio estaba de guardia y que alrededor de las 19:15 fue en ambulancia hasta la casa de Catalina para colaborar con la búsqueda, donde vio a Caillava con "tos".
Luego retornó al nosocomio, aproximadamente a las 22:15, y fue relevado por su compañera Alicia Axon. Según relató, posteriormente supo por la propia enfermera que Pérez y Caillava habían concurrido esa noche al centro de salud, cerca de las 23, por una consulta médica.
Fuente: noticiasargentinas.com
En pocas palabras
- Testimonio clave: el jefe de Bomberos Voluntarios declaró haber visto a un imputado "sin remera" y "transpirado".
- Declaraciones adicionales: otros testigos aportaron detalles sobre la desaparición y la actitud de imputados.
- Información relevante: se mencionaron viajes de imputados a Corrientes y visitas médicas posteriores a la desaparición.