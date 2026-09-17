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Juegos Suramericanos 2026

Juegos Suramericanos 2026: la mendocina Delfina Arancibia obtuvo la medalla número 100 para Argentina

Delfina Arancibia logró el bronce en boxeo femenino y le aportó la medalla número 100 a la delegación argentina en los Juegos Suramericanos 2026

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Arancibia subió al podio.

Arancibia subió al podio.

Delfina Arancibia logró el bronce en la categoría hasta 57kg. del boxeo femenino y le aportó la medalla número 100 a la delegación argentina en los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.

En Rafaela, la boxeadora mendocina cayó en semifinales ante la brasileña Jucielen Cerqueira Romeu en decisión dividida (4-1) y debió conformarse con el bronce.

La pugilista nacida en Las Heras peleó de igual a igual ante una rival de mayor experiencia, pero no pudo torcer a su favor la decisión de los jueces.

Arancibia, de 18 años y formada en el gimnasio de Pablo Chacón aportó otra medalla para la representación mendocina en los juegos continentales.

Las 100 medallas argentinas en los Juegos Suramericanos 2026

Hasta el momento, Argentina acumula 31 medallas de oro, 28 de plata y 41 de bronce, para alcanzar las 100 preseas en total.

Brasil lidera el medallero con 112 (39 oros, 41 platas y 32 bronces) y tercero, detrás de Argentina, aparece Colombia con 72 (30 oros, 24 platas, 18 bronces) y Chile con 53 (16 oros, 14 platas, 23 bronces).

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