Juegos Suramericanos 2026: la mendocina Delfina Arancibia obtuvo la medalla número 100 para Argentina

Delfina Arancibia logró el bronce en la categoría hasta 57kg. del boxeo femenino y le aportó la medalla número 100 a la delegación argentina en los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.
Delfina Arancibia logró el bronce en boxeo femenino y le aportó la medalla número 100 a la delegación argentina en los Juegos Suramericanos 2026
Delfina Arancibia logró el bronce en la categoría hasta 57kg. del boxeo femenino y le aportó la medalla número 100 a la delegación argentina en los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.
En Rafaela, la boxeadora mendocina cayó en semifinales ante la brasileña Jucielen Cerqueira Romeu en decisión dividida (4-1) y debió conformarse con el bronce.
La pugilista nacida en Las Heras peleó de igual a igual ante una rival de mayor experiencia, pero no pudo torcer a su favor la decisión de los jueces.
Arancibia, de 18 años y formada en el gimnasio de Pablo Chacón aportó otra medalla para la representación mendocina en los juegos continentales.
Hasta el momento, Argentina acumula 31 medallas de oro, 28 de plata y 41 de bronce, para alcanzar las 100 preseas en total.
Brasil lidera el medallero con 112 (39 oros, 41 platas y 32 bronces) y tercero, detrás de Argentina, aparece Colombia con 72 (30 oros, 24 platas, 18 bronces) y Chile con 53 (16 oros, 14 platas, 23 bronces).