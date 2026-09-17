Martín Mansilla remó para darle dos medallas más a Mendoza en los Juegos Suramericanos 2026

La regata se disputó en la Laguna Setúbal, con mucho viento, y el bote argentino integrado por Fernando Álvarez, Mansilla, Agustín Annese, Emiliano Calderón, Anika Fucile (una mujer puede ser timonel), Ignacio Pacheco, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero llegó en el segundo lugar para colgarse la medalla de plata en la competencia de ocho remos largos con timonel masculino.

El remo aportó medallas para Argentina en los Juegos Suramericanos 2026.

Con un equipo integrado por remeros de distintas partes del país, que adoptó como amuleto un pan dulce bendecido por el Padre Ignacio y con poco tiempo de trabajo Argentina logró mantenerse cerca de la punta durante toda la carrera hasta quedarse con la plata.