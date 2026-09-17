Martín Mansilla remó para darle dos medallas más a Mendoza en los Juegos Suramericanos 2026

Argentina, con el mendocino Martín Mansilla, consiguió dos medallas en las competencias de remo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Argentina, con el mendocino Martín Mansilla, consiguió dos medallas en las competencias de remo de los Juegos Suramericanos 2026
Argentina, con el mendocino Martín Mansilla, consiguió dos medallas en las competencias de remo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La regata se disputó en la Laguna Setúbal, con mucho viento, y el bote argentino integrado por Fernando Álvarez, Mansilla, Agustín Annese, Emiliano Calderón, Anika Fucile (una mujer puede ser timonel), Ignacio Pacheco, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero llegó en el segundo lugar para colgarse la medalla de plata en la competencia de ocho remos largos con timonel masculino.
Con un equipo integrado por remeros de distintas partes del país, que adoptó como amuleto un pan dulce bendecido por el Padre Ignacio y con poco tiempo de trabajo Argentina logró mantenerse cerca de la punta durante toda la carrera hasta quedarse con la plata.
El tiempo del equipo argentino fue de 5'25"58, a 2"27 de Uruguay, ganador del oro, y la medalla tiene un significado especial después del cuarto puesto conseguido el año pasado en Asunción y tuvo su premio con un podio más que merecido.
Mansilla, representante del Club Mendoza de Regatas, también participó de la obtención del bronce en el cuatro remos largos sin timonel masculino (M4-), con el equipo integrado además por Máximo Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero.
El cuarteto argentino registró un tiempo de 5'54"66 y terminó en el tercer lugar. Uruguay se quedó con la medalla de oro y Chile obtuvo la de plata.