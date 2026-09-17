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Florentín, Costa y Ríos analizaron la eliminación de Independiente Rivadavia de la Copa Argentina

José Florentín, Leonard Costa y Gonzalo Ríos rompieron el silencio tras la eliminación de Independiente Rivadavia de la Copa Argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
José Florentín analizó la eliminación de Independiente Rivadavia.

José Florentín analizó la eliminación de Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia perdió con Atlético Tucumán y se despidió de la Copa Argentina en la instancia de cuartos de final. Luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, la Lepra cayó a través de la tanda de penales y no podrá defender la corona obtenida en la temporada 2025.

Con el dolor y la bronca de haber estado a tan solo tres minutos de meterse entre los cuatro mejores equipos de la competencia, tres futbolistas expresaron sus emociones en la zona mixta del estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes.

El análisis tras la eliminación de Independiente Rivadavia de la Copa Argentina

El primero en enfrentar los micrófonos fue José Florentín. El mediocampista rompió el silencio tras la caída de su equipo: "Muy triste por la forma en que se dio. Son partidos de detalle y no pudimos aguantarlo en el último minuto. Fue un partido de mucha segunda pelota. El trabajo que hicimos fue para destacar, estamos compitiendo de igual a igual en todas las competiciones".

"Fue un partido muy disputado. No pudimos hacer nuestro juego de la manera que queríamos. Hay que seguir, queda mucho por recorrer: el torneo, la Tabla Anual... En la tanda de penales no tuvimos suerte nuevamente".

Más tarde llegó el turno de Leonard Costa. El zaguero central manifestó: "No lo merecíamos, pero esto no se trata de merecimientos. Nos hicieron el gol a lo último. Hay que seguir con el torneo. La cancha estaba complicada, pero eso es para los dos. Hay que seguir, no queda otra opción".

El último en hablar fue Gonzalo Ríos. El mediocampista lamentó la oportunidad que despedició Independiente Rivadavia: "Se nos escapó el partido en un minuto. Una cancha muy difícil. Se tendrían que ver estas cosas, es una cancha que no tiene luz, la pelota picaba para todos lados. La eliminación es dura, porque queríamos pasar de ronda".

"No se podía jugar. La cancha daba para pelear duelos e ir por la segunda pelota. Creo que eso lo benefició a ellos. Tenemos que mejorar y seguir con la cabeza en alto porque este equipo quiere dar pelea y nos quedan muchas cosas importantes. Tenemos que trabajar e ir a buscar la victoria a Barracas, que es nuestro próximo objetivo", sentenció.

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