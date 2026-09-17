Florentín, Costa y Ríos analizaron la eliminación de Independiente Rivadavia de la Copa Argentina

"Fue un partido muy disputado. No pudimos hacer nuestro juego de la manera que queríamos. Hay que seguir, queda mucho por recorrer: el torneo, la Tabla Anual... En la tanda de penales no tuvimos suerte nuevamente".

Más tarde llegó el turno de Leonard Costa. El zaguero central manifestó: "No lo merecíamos, pero esto no se trata de merecimientos. Nos hicieron el gol a lo último. Hay que seguir con el torneo. La cancha estaba complicada, pero eso es para los dos. Hay que seguir, no queda otra opción".

El último en hablar fue Gonzalo Ríos. El mediocampista lamentó la oportunidad que despedició Independiente Rivadavia: "Se nos escapó el partido en un minuto. Una cancha muy difícil. Se tendrían que ver estas cosas, es una cancha que no tiene luz, la pelota picaba para todos lados. La eliminación es dura, porque queríamos pasar de ronda".

"No se podía jugar. La cancha daba para pelear duelos e ir por la segunda pelota. Creo que eso lo benefició a ellos. Tenemos que mejorar y seguir con la cabeza en alto porque este equipo quiere dar pelea y nos quedan muchas cosas importantes. Tenemos que trabajar e ir a buscar la victoria a Barracas, que es nuestro próximo objetivo", sentenció.