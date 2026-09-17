Diego Mondino se ganó un lugar en la historia de Gimnasia y Esgrima y disfruta el presente del equipo

Sobre el muy buen presente del equipo, Mondino admitió: "Estoy contento por el buen momento que estamos pasando. Lo dije hace bastante, estar transitando el primer año en la categoría de esta manera es increíble. Este club representa mucho para mí, he vivido momentos muy lindos y disfruto mucho este presente".

Diego Mondino tiene dos ascensos con el Lobo. Vivió varias etapas en el club.

"Es muy bueno haber logrado el primer objetivo de asegurar un lugar en Primera, pero como grupo hace rato nos planteamos tener objetivos más ambiciosos como mirar las primeras posiciones. Nos da tranquilidad haber conseguido esta meta, pero ahora hay que seguir y pensar en los compromisos que vienen", contó el oriundo de San Francisco.

Gimnasia y Esgrima en su primer año en Primera, aseguró su continuidad.

Gimnasia y Esgrima suma 14 unidades en el Torneo Clausura, se ubica en la 4ta posición de su zona y en la tabla anual suma 35 puntos para ilusionarse con alcanzar un lugar en una copa internacional: "Hay que prepararse de la mejor manera porque nos queda una parte importante del torneo. Tenemos que tratar de ser lo mas regulares posible para seguir sosteniéndonos en las primeras pocisiones".

El defensor cordobés llegó en 2017 a Gimnasia y estuvo hasta 2022; en 2023 jugó en Agropecuario y hasta mediados de 2024, en UTC de Perú para luego regresar en 2025 y lograr el ascenso a Primera.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Este sábado desde las 14.30 Gimnasia y Esgrima jugará en el estadio Víctor Legrotaglie ante Deportivo Riestra.

El encuentro será válido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, con el arbitraje de Andrés Gariano,