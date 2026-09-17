Diego Mondino se ganó un lugar en la historia de Gimnasia y Esgrima y disfruta el presente del equipo

Diego Mondino, capitán y referente de Gimnasia y Esgrima, es uno de los jugadores históricos del club con el que logró dos ascensos.
Diego Mondino, capitán de Gimnasia y Esgrima, vivió distintas etapas en el club, logró dos ascensos y hoy disfruta jugar en Primera con el Lobo.
Diego Mondino, capitán y referente de Gimnasia y Esgrima, es uno de los jugadores históricos del club con el que logró dos ascensos.
El defensor del Lobo estuvo en el equipo que subió en el 2018 a la Primera Nacional y también ascendió en el 2025 a Primera División. No por casualidad La Tota es uno de los jugadores más queridos por los hinchas blanquinegros.
El zaguero de 31 años habló con Diario UNO sobre como vive este desafío de jugar en Primera y de la satisfacción de haber cumplido el primer objetivo de asegurar la permanencia.
Sobre el muy buen presente del equipo, Mondino admitió: "Estoy contento por el buen momento que estamos pasando. Lo dije hace bastante, estar transitando el primer año en la categoría de esta manera es increíble. Este club representa mucho para mí, he vivido momentos muy lindos y disfruto mucho este presente".
"Es muy bueno haber logrado el primer objetivo de asegurar un lugar en Primera, pero como grupo hace rato nos planteamos tener objetivos más ambiciosos como mirar las primeras posiciones. Nos da tranquilidad haber conseguido esta meta, pero ahora hay que seguir y pensar en los compromisos que vienen", contó el oriundo de San Francisco.
Gimnasia y Esgrima suma 14 unidades en el Torneo Clausura, se ubica en la 4ta posición de su zona y en la tabla anual suma 35 puntos para ilusionarse con alcanzar un lugar en una copa internacional: "Hay que prepararse de la mejor manera porque nos queda una parte importante del torneo. Tenemos que tratar de ser lo mas regulares posible para seguir sosteniéndonos en las primeras pocisiones".
El defensor cordobés llegó en 2017 a Gimnasia y estuvo hasta 2022; en 2023 jugó en Agropecuario y hasta mediados de 2024, en UTC de Perú para luego regresar en 2025 y lograr el ascenso a Primera.
Este sábado desde las 14.30 Gimnasia y Esgrima jugará en el estadio Víctor Legrotaglie ante Deportivo Riestra.
El encuentro será válido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, con el arbitraje de Andrés Gariano,