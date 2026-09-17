Poda de la caléndula: en qué época del año es ideal para que de flores con colores fuertes

Durante el crecimiento de la caléndula, se producen hojas amarillentas, secas y manchadas, y es necesario recortar estas hojas manchadas y descoloridas. Si toda la hoja está descolorida o infectada, deberá cortarla por completo.

En otras situaciones, sólo tendrá que cortar la parte descolorida o infectada de algunas hojas.

Caléndula es un tipo de planta anual, por lo que no necesita mucha poda. Basta con cortar y limpiar las hojas y tallos enfermos, amarillos o caídos durante su periodo de crecimiento. Esto ayudará a tu Caléndula a mantenerse alejado de infecciones patógenas.

Las hojas de la caléndula son delicadas, así que tenga cuidado de no arañarlas ni magullarlas. A menos que las hojas estén marchitas o muy descoloridas, no podes las hojas de las ramas más bajas a menos que estén dañadas. Suelen ser las más grandes, por lo que suministran a la planta la energía crítica para que siga creciendo correctamente.

Evite que las heridas entren en contacto con el agua después de la poda hasta que estén totalmente recuperadas. Recuerde esterilizar siempre las herramientas antes de podar. Una vez terminada la poda, tira todos los restos de hojas y tallos a las papeleras para evitar enfermedades y bichos.

Dado que caléndula es una planta anual, la poda debe realizarse básicamente durante las estaciones en las que la planta crece rápidamente. Durante el crecimiento de la planta se producen hojas amarillentas, secas y manchadas, y estas hojas manchadas y descoloridas deben podarse.

Fuente: picturethisai.com