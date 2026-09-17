Nico González abrió el camino de la goleada de la Juventus en la Europa League

Nico González marcó el primer gol de la Juventus en la contundente victoria por 5 a 0 sobre el NEC Nijmegen de Países Bajos en el cierre de la primera fecha de la fase regular de la Europa League.
Nico González marcó el primer gol de la Juventus en la contundente victoria sobre el NEC Nijmegen de Países Bajos en la Europa League.
Nico González marcó el primer gol de la Juventus en la contundente victoria por 5 a 0 sobre el NEC Nijmegen de Países Bajos en el cierre de la primera fecha de la fase regular de la Europa League.
El atacante de la Selección argentina marcó a los 9' y abrió el marcador para que luego La Vecchia Signora complete un debut cómodo con tantos del bosnio Kerim Alajbegovic, el alemán Nick Woltemade, de penal, el turco Zeki Celik y el francés Randal Kolo Muani.
La Juve es puntero por diferencia de gol y sumó sus primeros 3 puntos igual que el Crystal Palace que tuvo a Walter Benítez en el arco y goleó 4 a 0 al Lech Poznan de Polonia.
Otras victorias contundentes fueron la del Besiktas, en Turquía, ante el Olympique de Marsella por 4 a 1 y la del Union Saint Gilloise de Suiza, como visitante, frente al Viktoria Plzen por 3 a 0. En el conjunto helvético ingresó el ex Lanús Dylan Aquino.
OFI Creta venció 2 a 0 al Hoffenheim; Celtic perdió 3 a 1 de local ante el Ferencváros, Real Sociedad cayó en San Sebastián frente al Bournemouth 2 a 1 y finalmente Lillestrom 1 - Torreense 2.