Nico González abrió el camino de la goleada de la Juventus en la Europa League

El atacante de la Selección argentina marcó a los 9' y abrió el marcador para que luego La Vecchia Signora complete un debut cómodo con tantos del bosnio Kerim Alajbegovic, el alemán Nick Woltemade, de penal, el turco Zeki Celik y el francés Randal Kolo Muani.

La Juventus tuvo un debut ideal en la Europa League.

La Juve es puntero por diferencia de gol y sumó sus primeros 3 puntos igual que el Crystal Palace que tuvo a Walter Benítez en el arco y goleó 4 a 0 al Lech Poznan de Polonia.