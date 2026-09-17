Ana de Armas y Keanu Reeves arrasan en Prime Video con la película de acción más frenética del mundo

Ballerina (donde también aparece Keanu Reeves) sigue a Eve, una niña que se queda huérfana después de que su familia muere en una tragedia, y que termina siendo llevada a un lugar donde la entrenan como bailarina, pero también como una poderosa y letal asesina a sueldo.

Con el tiempo, Eve va desarrollando sus habilidades como asesina, y llega un punto en el que decide usarlas para buscar venganza, jurando destruir a todos los responsables de la muerte de su familia.

Prime Video: de qué trata la película Ballerina

Primero debemos precisar que Ballerina tiene lugar durante los acontecimientos de John Wick: Chapter 3-Parabellum. Sigue a Eve Macarro, una bailarina que ha sido entrenada en las tradiciones asesinas de los Ruska Roma, la misma organización criminal encargada del adiestramiento del personaje de Keanu Reeves.

Ella tiene la misión de averiguar quién está detrás del asesinato de su padre para buscar venganza. A lo largo de su viaje debe atenerse a las normas de la Alta Mesa y las del Hotel Continental, donde descubre que existen secretos ocultos sobre su pasado.

Prime Video: reparto de la película Ballerina

Ana de Armas

Anjelica Huston

Gabriel Byrne

Lance Reddick

Norman Reedus

Ian McShane

Keanu Reeves

Tráiler de la película Ballerina