Prime Video tiene este "tanque" interpretado por Ana de Armas y Keanu Reeves, una cinta de acción que continúa la saga del fantástico mundo de John Wick, se trata de Ballerina.
Ana de Armas y Keanu Reeves arrasan en Prime Video con la película de acción más frenética del mundo
Prime Video tiene este "tanque" interpretado por Ana de Armas y Keanu Reeves, una cinta de acción que continúa la saga del fantástico mundo de John Wick
Ballerina es el segundo Spin Off del mundo de John Wick, después de la serie The Continental, donde se explicaba un poco más de la historia del hotel en el que Wick y otros asesinos a sueldo encuentran un refugio.
La película está protagonizada por Ana de Armas y parte de la historia que vimos en la película 3 , donde conocimos un poco más de la historia de Wick como parte de los Ruska Roma, a The Director y a las bailarinas que también eran parte del grupo.
Ballerina (donde también aparece Keanu Reeves) sigue a Eve, una niña que se queda huérfana después de que su familia muere en una tragedia, y que termina siendo llevada a un lugar donde la entrenan como bailarina, pero también como una poderosa y letal asesina a sueldo.
Con el tiempo, Eve va desarrollando sus habilidades como asesina, y llega un punto en el que decide usarlas para buscar venganza, jurando destruir a todos los responsables de la muerte de su familia.
Prime Video: de qué trata la película Ballerina
Primero debemos precisar que Ballerina tiene lugar durante los acontecimientos de John Wick: Chapter 3-Parabellum. Sigue a Eve Macarro, una bailarina que ha sido entrenada en las tradiciones asesinas de los Ruska Roma, la misma organización criminal encargada del adiestramiento del personaje de Keanu Reeves.
Ella tiene la misión de averiguar quién está detrás del asesinato de su padre para buscar venganza. A lo largo de su viaje debe atenerse a las normas de la Alta Mesa y las del Hotel Continental, donde descubre que existen secretos ocultos sobre su pasado.
Prime Video: reparto de la película Ballerina
- Ana de Armas
- Anjelica Huston
- Gabriel Byrne
- Lance Reddick
- Norman Reedus
- Ian McShane
- Keanu Reeves
Tráiler de la película Ballerina
En pocas palabras
- Prime Video: tiene la película de acción "Ballerina", un spin-off del universo John Wick protagonizado por Ana de Armas y Keanu Reeves.
- Trama: Sigue a Eve, una bailarina entrenada como asesina, que busca vengar la muerte de su padre.
- Conexión: La historia se sitúa durante los eventos de John Wick: Chapter 3 - Parabellum, explorando la organización Ruska Roma.