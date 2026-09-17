Es ginécologo, fue condenado por abuso y pagará $30.000.000 para evitar otro juicio

Entre los factores determinantes para alcanzar el acuerdo se destacan:

Estatus penal previo: El médico ya se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes con condena firme y pesa sobre él una inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

El médico ya se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes con condena firme y pesa sobre él una para ejercer la medicina. Condiciones materiales: La defensa técnica de la querella argumentó que someter a la mujer a la exposición de un debate público no garantizaba una reparación superior, mientras que el monto económico asistirá a la manutención de su hija.

La defensa técnica de la querella argumentó que someter a la mujer a la exposición de un debate público no garantizaba una reparación superior, mientras que el monto económico asistirá a la manutención de su hija. Compromiso social: Además del desembolso de los $30 millones en un plazo de 24 horas, Dahse deberá entregar insumos y equipamiento al dispositivo social CAACs Corrientes 1 "Hormiguero"-Vientos de Libertad MTE en un lapso de 30 días.

El rechazo de la Fiscalía y el argumento del Tribunal

El Ministerio Público Fiscal rechazó el entendimiento amparándose en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, normativa que prohíbe las instancias de mediación o conciliación en delitos vinculados a la violencia de género.

Sin embargo, los magistrados desestimaron la postura de los fiscales al remarcar que la reparación integral no constituye una mediación, sino un acto jurídico que satisface objetivamente el daño causado. En el fallo, los jueces enfatizaron que forzar a una víctima adulta a revivir el trauma en un juicio contra su voluntad representa un hecho claro de revictimización secundaria.

El ginecólogo acumula al menos 18 denuncias por maniobras similares durante consultas médicas. El dictado del sobreseimiento definitivo en este expediente quedará supeditado a que la Justicia verifique el pago efectivo de la suma pactada y el traspaso de los bienes comprometidos.