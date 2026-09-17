El ginecólogo correntino Gerardo Alejandro Dahse, quien actualmente cumple una pena de siete años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante, logró evitar un segundo juicio oral en su contra tras acordar un convenio de reparación integral con una de sus denunciantes. El entendimiento económico y social contempla el pago de $30 millones de pesos a la víctima y la entrega de donaciones a una entidad comunitaria.
Es ginécologo, fue condenado por abuso y pagará $30.000.000 para evitar otro juicio
Gerardo Alejandro Dahse cumple siete años de cárcel en Corrientes y está inhabilitado de por vida. El tribunal homologó la reparación integral tras escuchar el consentimiento de la denunciante y pese a la negativa de la Fiscalía
Pese a la férrea oposición del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal juzgador de Corrientes resolvió homologar la solución alternativa mediante la Resolución N° 294, priorizando la voluntad expresa de la mujer para evitar un proceso de revictimización.
Las claves de la reparación integral y la decisión de la víctima
La causa que estaba a punto de debatirse en juicio oral corresponde a un hecho de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en el año 2008. La víctima, de 38 años, declaró de forma remota y prestó su consentimiento informado ante los jueces Oscar Dubrez, Joaquín Romero y Ana del Carmen Figueredo.
Entre los factores determinantes para alcanzar el acuerdo se destacan:
- Estatus penal previo: El médico ya se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes con condena firme y pesa sobre él una inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.
- Condiciones materiales: La defensa técnica de la querella argumentó que someter a la mujer a la exposición de un debate público no garantizaba una reparación superior, mientras que el monto económico asistirá a la manutención de su hija.
- Compromiso social: Además del desembolso de los $30 millones en un plazo de 24 horas, Dahse deberá entregar insumos y equipamiento al dispositivo social CAACs Corrientes 1 "Hormiguero"-Vientos de Libertad MTE en un lapso de 30 días.
El rechazo de la Fiscalía y el argumento del Tribunal
El Ministerio Público Fiscal rechazó el entendimiento amparándose en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, normativa que prohíbe las instancias de mediación o conciliación en delitos vinculados a la violencia de género.
Sin embargo, los magistrados desestimaron la postura de los fiscales al remarcar que la reparación integral no constituye una mediación, sino un acto jurídico que satisface objetivamente el daño causado. En el fallo, los jueces enfatizaron que forzar a una víctima adulta a revivir el trauma en un juicio contra su voluntad representa un hecho claro de revictimización secundaria.
El ginecólogo acumula al menos 18 denuncias por maniobras similares durante consultas médicas. El dictado del sobreseimiento definitivo en este expediente quedará supeditado a que la Justicia verifique el pago efectivo de la suma pactada y el traspaso de los bienes comprometidos.
En pocas palabras
- Médico condenado: Gerardo Alejandro Dahse cumple siete años de cárcel por abuso sexual.
- Reparación integral: Acordó pagar $30 millones y donaciones para evitar otro juicio.
- Decisión del tribunal: Homologó el acuerdo priorizando a la víctima pese a la oposición fiscal.