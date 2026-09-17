En 1982 introdujeron 28 asnos en el desierto: 40 años después han transformado el ecosistema de forma natural

La población consiguió establecerse y expandirse por las regiones áridas del sur de Israel. Según la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel, para 2022 se estimaban unos 450 ejemplares, mientras que trabajos científicos recientes sitúan la población por encima de los 300 individuos. Las cifras varían según el año y el método de estimación, pero coinciden en que aquellos primeros animales lograron reproducirse y extenderse por el desierto, mucho más allá del lugar donde fueron liberados.

El desierto se recupera: 40 años de asnos salvajes transformando el ecosistema

Pero el regreso del asno salvaje no solo tiene importancia porque recuperó una especie perdida. Estos grandes herbívoros también comenzaron a desempeñar nuevamente funciones dentro del ecosistema.

Uno de los comportamientos más llamativos aparece durante las épocas de sequía. Los asnos pueden excavar con sus patas delanteras en los cauces secos hasta alcanzar agua subterránea. Las depresiones que dejan pueden acumular agua y convertirse en puntos utilizados también por otros animales. Investigaciones sobre la población del Néguev señalan que el acceso a fuentes de agua es especialmente importante durante los meses más calurosos y secos.

También contribuyen al movimiento de semillas. Al alimentarse de la vegetación disponible y desplazarse grandes distancias, pueden transportar semillas en su aparato digestivo y depositarlas junto con sus excrementos. Entre las plantas cuyos frutos y semillas forman parte de su dieta se encuentran especies adaptadas a las condiciones extremas del desierto. Estudios recientes muestran, además, que su alimentación es flexible y se adapta a la disponibilidad estacional de plantas.