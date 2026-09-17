Laver Cup 2026: Francisco Cerúndolo estará otra vez en el duelo entre Europa y el Resto del Mundo

Se dieron a conocer los convocados para la edición 2026 de la Laver Cup, la competencia que fue creada por el suizo Roger Federer y que enfrenta a Europa contra el Resto del Mundo equipo que contará una vez más con Francisco Cerúndolo.
Se dieron a conocer los convocados para la edición 2026 de la Laver Cup, la competencia que enfrenta a Europa contra el Resto del Mundo equipo que volverá a contar con Francisco Cerúndolo
Se dieron a conocer los convocados para la edición 2026 de la Laver Cup, la competencia que fue creada por el suizo Roger Federer y que enfrenta a Europa contra el Resto del Mundo equipo que contará una vez más con Francisco Cerúndolo.
El equipo de Europa, que tiene como capitán al francés Yannick Noah, tendrá como representantes al alemán Alexander Zverev, a los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar, al noruego Casper Ruud, al checo Jakub Mensik y al italiano Flavio Cobolli.
El Resto del Mundo, por su parte, contará con el estadounidense Andre Agassi como capitán, mientras que con la baja de Ben Shelton los jugadores serán los estadounidenses Taylor Fritz, Learner Tien y Brandon Nakashima, además de Cerúndolo, el kazajo Aleksandr Bublik y el australiano Alex De Miñaur.
La de este año será la cuarta participación consecutiva para Francisco Cerúndolo en la Laver Cup. El otro argentino que disputó esta competencia fue Diego Schwartzman en 2018, 2021 y 2022.
El mayor de los Cerúndolo acumula 4 partidos en esta competencia (todos en singles) con 3 victorias y una derrota, aportando 4 puntos al equipo.
La de este año será la 9na edición de la Laver Cup, que se disputó por primera vez en el 2017 y esta vez volverá a Londres.
Si bien en un principio se dio un claro dominio de Europa, que se quedó con las primeras 4 ediciones, en el último tiempo Resto del Mundo pudo igualar bastante el asunto al imponerse en 2022, 2023 y 2025.
La Laver Cup 2026 se llevará a cabo entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
El viernes 25 y sábado 26 habrá dos turnos a las 9 a las 15 hora argentina y la jornada del domingo comenzará a las 8.
En cada jornada se disputarán 3 singles y un doble, mientras que los partidos del viernes otorgarán un punto cada uno, los del sábado 2 puntos y los del domingo 3 puntos. El primer equipo que llegue a 13 puntos será el ganador del match.