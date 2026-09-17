Laver Cup 2026: Francisco Cerúndolo estará otra vez en el duelo entre Europa y el Resto del Mundo

La de este año será la cuarta participación consecutiva para Francisco Cerúndolo en la Laver Cup. El otro argentino que disputó esta competencia fue Diego Schwartzman en 2018, 2021 y 2022.

El mayor de los Cerúndolo acumula 4 partidos en esta competencia (todos en singles) con 3 victorias y una derrota, aportando 4 puntos al equipo.

La 9na edición de la Laver Cup

La de este año será la 9na edición de la Laver Cup, que se disputó por primera vez en el 2017 y esta vez volverá a Londres.

Si bien en un principio se dio un claro dominio de Europa, que se quedó con las primeras 4 ediciones, en el último tiempo Resto del Mundo pudo igualar bastante el asunto al imponerse en 2022, 2023 y 2025.

Cerúndolo estará en el Resto del Mundo.

La Laver Cup 2026 se llevará a cabo entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

El viernes 25 y sábado 26 habrá dos turnos a las 9 a las 15 hora argentina y la jornada del domingo comenzará a las 8.

En cada jornada se disputarán 3 singles y un doble, mientras que los partidos del viernes otorgarán un punto cada uno, los del sábado 2 puntos y los del domingo 3 puntos. El primer equipo que llegue a 13 puntos será el ganador del match.