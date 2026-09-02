Diego Mondino habló del choque de Gimnasia y Esgrima ante Boca en el Víctor Legrotaglie

Diego Mondino destacó todos los procesos que tuvo en Gimnasia y Esgrima. "Soy muy feliz de haber empezado en lso inicios en el Federal A, ver crecer al club y hoy nos encontramos en esta situación, es muy gratificante estar en la máxima categoría del fútbol argentino", opinó.

"En lo personal tener 31 años y vivir esta experiencia de poder jugar en Primera, es muy buena. Lo disfruto, es un desafío que lo asumo con muchas responsabilidad", destacó el jugador oriundo de San Francisco, Córdoba.

Diego Modino, es uno de los grandes referentes del Lobo.

Diego Mondino y el partido con Boca

Sobre lo que representa jugar con Boca, manifestó: "Vamos a querer sumar, estamos en una buena ubicación en la tabla de posiciones, afirmó: A Boca le vamos a salir a jugar con el protagonismo que hemos mostrado en el certamen. Nosotros jugamos de local, con nuestra gente, vamos a enfrentar a un rival que tiene mucha jerarquía."

"Hay muchos jugadores que estamos en primera, que vienen del proceso anterior. DImos pelea para poder estar en la máxima categoría. Se armó un gran plantel en Primera, somos un equipo muy competitivo, con mucha humildad", reconoció.