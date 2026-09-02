El partido Gimnasia y Esgrima vs. Boca Juniors, que se jugará el próximo sábado desde las 16.30, por la octava fecha del Torneo Clausura en el estadio Víctor Legrotaglie, genera gran expectativa. Su capitán Diego Mondino, palpitó el partido de lo que representa este choque ante el Xeneize. El partido se jugará sólo con público local.
Diego Mondino habló del choque de Gimnasia y Esgrima ante Boca en el Víctor Legrotaglie
El defensor de Gimnasia y Esgrima Diego Mondino analizó el choque ante Boca, que se jugará este sábado en el Víctor Legrotaglie por el Torneo Clausura
"Es sumamente importante este partidos para nosotros, por la situación que estamos viviendo. Siempre jugar con estos rivales son especiales. Nosotros vivimos distintos procesos antes de llegar a Primera División y disfrutamos de este presente", aseguró Diego Mondino, el defensor y capitán de Gimnasia y Esgrima.
Es uno de los jugadores históricos del club. El defensor tiene dos ascensos, el primero fue en el 2018 a la Primera Nacional y el segundo a Primera, en el 2025.
Diego Mondino destacó todos los procesos que tuvo en Gimnasia y Esgrima. "Soy muy feliz de haber empezado en lso inicios en el Federal A, ver crecer al club y hoy nos encontramos en esta situación, es muy gratificante estar en la máxima categoría del fútbol argentino", opinó.
"En lo personal tener 31 años y vivir esta experiencia de poder jugar en Primera, es muy buena. Lo disfruto, es un desafío que lo asumo con muchas responsabilidad", destacó el jugador oriundo de San Francisco, Córdoba.
Diego Mondino y el partido con Boca
Sobre lo que representa jugar con Boca, manifestó: "Vamos a querer sumar, estamos en una buena ubicación en la tabla de posiciones, afirmó: A Boca le vamos a salir a jugar con el protagonismo que hemos mostrado en el certamen. Nosotros jugamos de local, con nuestra gente, vamos a enfrentar a un rival que tiene mucha jerarquía."
"Hay muchos jugadores que estamos en primera, que vienen del proceso anterior. DImos pelea para poder estar en la máxima categoría. Se armó un gran plantel en Primera, somos un equipo muy competitivo, con mucha humildad", reconoció.
En pocas palabras
- Diego Mondino:"Es sumamente importante este partido para nosotros", expresó el capitán de Gimnasia y Esgrima.
- Expectativa ante Boca: El defensor afirmó que jugarán con protagonismo contra el Xeneize, en un partido con público local.
- Proceso del club: Mondino destacó la felicidad de ver crecer al club desde el Federal A hasta la Primera División.