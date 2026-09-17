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Primera Nacional

Deportivo Maipú tendrá dos partidos seguidos de local para seguir sumando

Deportivo Maipú se medirá ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy el próximo domingo desde las 16.30 en el Omar Higinio Sperdutti

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Echeverría repetiría el equipo que viene empatar ante Almagro.

Mariano Echeverría repetiría el equipo que viene empatar ante Almagro.

Tras el empate ante Almagro como visitante, Deportivo Maipú continúa con su preparación de cara al choque que afrontará este domingo desde las 16.30 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 30 de la Zona B del torneo de Primera Nacional.

Enzo Pérez, es el capitán de Gimnasia y Esgrima

Enzo Pérez, es el capitán de Gimnasia y Esgrima

El Cruzado, dirigido por Mariano Echeverría, está en una racha importante como local, donde acumula 6 partidos sin perder jugando en su cancha producto de 3 triunfos y 3 empates.

Mariano Echeverría define el equipo para jugar con el Lobo jujeño

Para jugar con Gimnasia de Jujuy Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, apostaría a los mismos once que vienen de igualar 2 a 2 como visitantes ante Almagro.

Los once serían Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Aarón Agüero y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Julián Vera y Tomás Silva, Franco Saccone y Lisandro Cabrera.

Juan Pablo Gobetto, se recupera de una lesión ligamentaria.

Juan Pablo Gobetto, se recupera de una lesión ligamentaria.

Juan Pablo Gobetto, volante del Cruzado, se sigue recuperación de la distensión de ligamentos que le ha impedido jugar los últimos partidos.

A 7 fechas del final el Cruzado se ubica 8vo con 40 puntos, está dentro de los puestos de clasificación al Reducido, lleva 3 partidos sin ganar (una derrota y dos empates) y ahora tendrá dos partidos seguidos como local ante Gimnasia de Jujuy y Temperley.

Los 7 partidos que le quedan al Deportivo Maipú

  • Fecha 30 vs. Gimnasia de Jujuy (L) domingo 20/9 - 16.30hs (L)
  • Fecha 31 vs. Temperley (L) - domingo 27/9 - 16.30hs (L)
  • Fecha 32 vs. Nueva Chicago (V)
  • Fecha 33 vs. San Martín (SJ) (L)
  • Fecha 34 vs. Chacarita (V)
  • Fecha 35 vs. Güemes (L)
  • Fecha 36 vs. Tristán Suárez (V)

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