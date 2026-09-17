Deportivo Maipú tendrá dos partidos seguidos de local para seguir sumando

Los once serían Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Aarón Agüero y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Julián Vera y Tomás Silva, Franco Saccone y Lisandro Cabrera.

Juan Pablo Gobetto, se recupera de una lesión ligamentaria.

Juan Pablo Gobetto, volante del Cruzado, se sigue recuperación de la distensión de ligamentos que le ha impedido jugar los últimos partidos.

A 7 fechas del final el Cruzado se ubica 8vo con 40 puntos, está dentro de los puestos de clasificación al Reducido, lleva 3 partidos sin ganar (una derrota y dos empates) y ahora tendrá dos partidos seguidos como local ante Gimnasia de Jujuy y Temperley.

Los 7 partidos que le quedan al Deportivo Maipú