Deportivo Maipú empató con Almagro en un lindo partido y sigue en zona de Reducido

Pero tres minutos después el dueño de casa reaccionó y lo empató.

A los 30' De la Vega marcó de cabeza tras el centro de la derecha de Flores.

González le tapaba un cabezazo de Cabrera. Se salvaba el dueño de casa.

Pero aparecía Bonfigli nuevamente con un zapatazo desde afuera del área para empatar el cotejo.

A los 2 minutos del complemento González le tapaba un remate a Cabrera. Maipú avisaba.

González le tapaba otro remate a Gaitán.

Lo que viene para Deportivo Maipú

Tras jugar con Almagro, el equipo maipucino recibirá a Gimnasia de Jujuy el domingo 20 de septiembre a las 15.30, por la fecha 30 del certamen.