Deportivo Maipú empató con Almagro en un lindo partido y sigue en zona de Reducido

Deportivo Maipú empató 2 a 2 con Almagro, en el estadio Tres de Febrero, en un cotejo correspondiente a la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú visita a Almagro este sábado. El Cruzado busca volver al triunfo tras dos partidos
Deportivo Maipú empató 2 a 2 con Almagro, en el estadio Tres de Febrero, en un cotejo correspondiente a la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional.
Mirko Bonfigli marcó la apertura del marcador para el Cruzado a los 16 minutos del primer tiempo y a los 18' Facundo de la Vega marcó el empate. A los 31' De la Vega puso el 2-1 para Almagro, pero a los 38' nuevamente marcó para el Cruzado.
A los 15' Vera robó una pelota aprovechando la mala salida del local, se la cedió a Bonfigli, quien definió de la mejor manera y puso el 1-0 para el equipo orientado por Mariano Echeverría.
Pero tres minutos después el dueño de casa reaccionó y lo empató.
A los 30' De la Vega marcó de cabeza tras el centro de la derecha de Flores.
González le tapaba un cabezazo de Cabrera. Se salvaba el dueño de casa.
Pero aparecía Bonfigli nuevamente con un zapatazo desde afuera del área para empatar el cotejo.
A los 2 minutos del complemento González le tapaba un remate a Cabrera. Maipú avisaba.
González le tapaba otro remate a Gaitán.
Tras jugar con Almagro, el equipo maipucino recibirá a Gimnasia de Jujuy el domingo 20 de septiembre a las 15.30, por la fecha 30 del certamen.