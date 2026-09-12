Inicio Ovación Fútbol River Plate
Torneo Clausura

River le gana a Atlético Tucumán con un gol de Andrada

River Plate juega este sábado con Atlético Tucumán de visitante y necesita los tres puntos para trepar en la Zona B a los puestos de playoffs

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Tobías marcó el gol de River ante Atlético Tucumán. 

Tobías marcó el gol de River ante Atlético Tucumán. 

River Plate, bajo una intensa lluvia, le gana 1 a 0 a Atlético Tucumán este sábado en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

Seguilo en VIVO por Radio Nihuil

Tobías Andrada abrió la cuenta para el Millonario a los 20' del primer tiempo.

Franco Nicola, jugador del equipo tucumano, fue expulsado a los 12 minutos del primer tiempo.

A los 12' Nicola tuvo una fuerte entrada contra el defensor visitante Martínez Quarta y vio la roja.

Posteriormente vino la gran jugada en ataque del equipo dirigido por el DT interino Leonardo Ponzio y Andrada con un buen remate marcó la apertura del marcador.

En el complemento el visitante seguía con su iniciativa y a los 13' Correa encabezaba un ataque, pero su remate se iba muy desviado.

A los 20' Almada le pegó de tiro libre y la pelota se fue por arriba del travesaño.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas