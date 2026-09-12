River le gana a Atlético Tucumán con un gol de Andrada

Franco Nicola, jugador del equipo tucumano, fue expulsado a los 12 minutos del primer tiempo.

A los 12' Nicola tuvo una fuerte entrada contra el defensor visitante Martínez Quarta y vio la roja.

Posteriormente vino la gran jugada en ataque del equipo dirigido por el DT interino Leonardo Ponzio y Andrada con un buen remate marcó la apertura del marcador.

En el complemento el visitante seguía con su iniciativa y a los 13' Correa encabezaba un ataque, pero su remate se iba muy desviado.

A los 20' Almada le pegó de tiro libre y la pelota se fue por arriba del travesaño.