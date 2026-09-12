River le gana a Atlético Tucumán con un gol de Andrada

River Plate, bajo una intensa lluvia, le gana 1 a 0 a Atlético Tucumán este sábado en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
River Plate juega este sábado con Atlético Tucumán de visitante y necesita los tres puntos para trepar en la Zona B a los puestos de playoffs
River Plate, bajo una intensa lluvia, le gana 1 a 0 a Atlético Tucumán este sábado en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
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Tobías Andrada abrió la cuenta para el Millonario a los 20' del primer tiempo.
Franco Nicola, jugador del equipo tucumano, fue expulsado a los 12 minutos del primer tiempo.
A los 12' Nicola tuvo una fuerte entrada contra el defensor visitante Martínez Quarta y vio la roja.
Posteriormente vino la gran jugada en ataque del equipo dirigido por el DT interino Leonardo Ponzio y Andrada con un buen remate marcó la apertura del marcador.
En el complemento el visitante seguía con su iniciativa y a los 13' Correa encabezaba un ataque, pero su remate se iba muy desviado.
A los 20' Almada le pegó de tiro libre y la pelota se fue por arriba del travesaño.