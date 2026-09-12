Vender o masticar chicle en este país podría salirte muy caro por una curiosa razón que lo prohibe

Aunque su consumo no es ilegal y está permitido en casos especiales, el gobierno de Singapur restringió la producción de chicles por los problemas que generaban los residuos pegados en calles, ascensores y trenes.

Cuando las personas masticaban el chicle, los restos de la golosina aparecían en buzones, cerraduras, ascensores, escaleras, aceras y asientos de autobuses, generando dificultades de mantenimiento y mayores gastos de limpieza.

Singapur es mundialmente conocido por ser uno de los países con las leyes más estrictas.

De hecho, las autoridades del país notaron que las personas colocaban chicle sobre los sensores de las puertas de los trenes para impedir el funcionamiento adecuado de los accesos y ocasionar interrupciones en el servicio. Desde aquel entonces esta norma convirtió a Singapur en uno de los países con estrictas normas de limpieza y comportamiento ciudadano.

Otras leyes insólitas de Singapur que generan asombro