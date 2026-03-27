Cómo ablandar y limpiar un chicle pegado en la ropa: con un poco de vinagre

Dentro de sus múltiples usos, destaca su capacidad desengrasante en la cocina y su poder para limpiar restos de comida pegados en el horno, el microondas y las sartenes.

Además, el vinagre es el mejor removedor de sarro y sedimentos de minerales en los metales, azulejos y electrodomésticos. Este producto ablanda el sarro en cuestión de minutos, destapa desagües atascados y mantiene el baño libre de malos olores y gérmenes.

Con un chorro de vinagre también se puede limpiar el moho y los hongos pegados en el baño, en la cortina de la ducha, las juntas, zócalos y techos con mucha humedad. Es un ingrediente barato y que sirve para limpiar muchas cosas del hogar, incluso para lavar ropa y suavizar las telas.

Cómo limpiar un chicle pegado en la ropa usando vinagre

Si accidentalmente te sentaste sobre un chicle o apoyas alguna prenda de ropa sobre un chicle fresco, no te desesperes. Intentar despegar los chicles a la fuerza o con agua puede empeorar la mancha y arruinar la ropa.

Para limpiar los chicles pegados en la ropa, solo necesitas un poco de vinagre de vino blanco o vinagre de limpieza.

chicle pegado Utiliza vinagre de limpieza o vinagre de vino blanco.

Coloca en un jarrito u olla pequeña un vaso de vinagre. Déjalo en el fuego hasta que hierva. Cuando el vinagre ya esté caliente, con mucho cuidado coloca un poco sobre los chicles pegados en la ropa. Con un cepillo de dientes refriega los chicles pegados, cuidando la ropa para que no se dañe. Finalmente, lava la prenda de ropa en el lavarropas para limpiar los restos de vinagre.

Con qué otros trucos puedo limpiar los chicles pegados en la ropa

Otra forma sencilla de limpiar los chicles en la ropa es utilizar frío. Si colocas un hielo sobre los chicles o metes la prenda en el congelador durante tres horas, el pegote saldrá fácilmente.

chicle en jeans Lo ideal es limpiar la mancha de chicle apenas la detectas.

También puedes usar un poco de alcohol para limpiar las manchas pequeñas de chicles en la ropa o en la suela de las zapatillas.