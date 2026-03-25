Colocar cáscaras de naranja en la mesa de luz: por qué hacerlo y cuáles son los beneficios

En un mundo donde el insomnio tecnológico acecha, el aroma cítrico de la cáscara actúa como un sedante suave, promoviendo una sensación de calma que facilita la conciliación del sueño profundo.

Además de sus propiedades relajantes, la cáscara de naranja funciona como un insecticida biológico. Los mosquitos y otros insectos nocturnos sienten una aversión natural hacia los aromas cítricos intensos.

Otro de los beneficios fundamentales es la capacidad de desodorizar el ambiente. A diferencia de los aromatizantes artificiales, la naranja purifica el aire de la habitación de manera orgánica, combatiendo el olor a encierro.

Diseño sin título (2).png Este truco casero te ayudará a dormir mejor por las noches.

Cuando incorporas a este elemento en tu dormitorio, no solo lo haces de una forma económica y ecológica, sino que también inviertes, de alguna manera, en tu salud mental y física.

Consejos para realizar este truco casero