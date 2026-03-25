Colocar cáscaras de naranja en la mesa de luz: por qué hacerlo y cuáles son los beneficios

En la búsqueda constante de métodos naturales para mejorar la calidad de vida, un antiguo truco casero siempre es bien puesto encima de la mesa: el de colocar cáscaras de naranja en la mesita de luz antes de dormir. La ciencia y la aromaterapia respaldan esta actitud, que para muchos es de creer o reventar.
La razón principal por la que la cáscara de naranja es tan efectiva reside en su composición química. La piel de los cítricos es rica en limoneno, un aceite esencial que se libera de forma natural y gradual, aportando grandes ventajas.
Por qué recomiendan colocar cáscaras de naranja en la mesa de luz
Al situar estas cortezas cerca de nuestra almohada, inhalamos micropartículas que actúan directamente sobre el sistema nervioso central, reduciendo notablemente la presencia del cortisol, que es la hormona del estrés.
En un mundo donde el insomnio tecnológico acecha, el aroma cítrico de la cáscara actúa como un sedante suave, promoviendo una sensación de calma que facilita la conciliación del sueño profundo.
Además de sus propiedades relajantes, la cáscara de naranja funciona como un insecticida biológico. Los mosquitos y otros insectos nocturnos sienten una aversión natural hacia los aromas cítricos intensos.
Otro de los beneficios fundamentales es la capacidad de desodorizar el ambiente. A diferencia de los aromatizantes artificiales, la naranja purifica el aire de la habitación de manera orgánica, combatiendo el olor a encierro.
Cuando incorporas a este elemento en tu dormitorio, no solo lo haces de una forma económica y ecológica, sino que también inviertes, de alguna manera, en tu salud mental y física.
Consejos para realizar este truco casero
- Utilizá cáscaras recién cortadas, ya que son las que conservan la mayor cantidad de aceites volátiles.
- Colocalas en un pequeño cuenco de cerámica para evitar que los aceites manchen la superficie de la madera.
- Podés realizar pequeñas incisiones en la parte exterior de la piel para liberar más aroma antes de apagar la luz.