Investigadores del CSIR-Central Electrochemical Research Institute lograron transformar este residuo en un componente capaz de mejorar significativamente el rendimiento de baterías utilizadas en hospitales y bancos, dos espacios donde la energía no puede fallar.

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Científicos de India consiguen convertir cáscaras de naranja en objeto clave para baterías de hospitales y bancos ante apagones

El hallazgo tiene algo de intuición y mucho de precisión científica. A través de un proceso en dos etapas, carbonización a alta temperatura y activación química, las cáscaras de naranja se convierten en un carbono altamente poroso, con una superficie amplia que facilita las reacciones electroquímicas dentro de las baterías.