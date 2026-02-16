Cómo ahuyentar a los mosquitos usando cáscaras de naranja: el repelente casero que sí funciona

Ideal para marcos de ventanas y puertas, todo lo que tienes que hacer es hiervir las cáscaras de tres naranjas en medio litro de agua durante 15 minutos. Una vez frío, vierte el líquido en un atomizador. Este "escudo líquido" es perfecto para evitar que los mosquitos entren a las habitaciones.

Otra de las formas es agregando clavos de olor a las cáscaras. Corta una naranja por la mitad e inserta clavos de olor en la pulpa. El eugenol del clavo potenciado con el limoneno de la cáscara crea una barrera aromática ideal.

Aunque los remedios naturales son excelentes preventivos, los expertos recomiendan complementar su uso con mosquiteros en zonas de alta proliferación. ¿Estás listo para llevar a cabo este repelente casero?

Beneficios de elegir repelentes caseros por sobre productos químicos