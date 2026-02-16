Estados Unidos presiona a Taiwán para aumentar su gasto militar ante la amenaza de China

Sin embargo, el parlamento taiwanés, controlado en parte por la oposición, ha frenado el avance de este presupuesto, proponiendo alternativas más limitadas que solo cubren algunas compras de armamento.

EEUU y Taiwan

El impacto estratégico de Estados Unidos

Los legisladores estadounidenses advirtieron que la amenaza china “nunca ha sido mayor” y señalaron que, aunque Estados Unidos es el principal proveedor de armas de Taiwán, la isla también debe aumentar su propia inversión para garantizar su defensa.

El retraso en la aprobación del presupuesto podría afectar directamente la preparación militar de Taiwán y debilitar su capacidad de disuasión. Según el ministro de Defensa taiwanés, el bloqueo del gasto podría incluso provocar una “ruptura” en la línea de defensa conjunta frente a China.

Este escenario tiene implicaciones más amplias. Taiwán es un aliado clave para Estados Unidos, y su capacidad de defensa influye en el equilibrio militar en Asia. Una isla mejor equipada reduce el riesgo de conflicto al elevar el costo de cualquier acción militar potencial.

Además, el debate refleja una realidad más profund. La competencia estratégica entre Estados Unidos y China se intensifica, y Taiwán ocupa un lugar central en esa dinámica. Cada decisión sobre su defensa no solo afecta su seguridad interna, sino que también influye en la estabilidad regional y en el equilibrio global de poder.