Con un presupuesto estimado de 1.500 millones de dólares, el proyecto de Estados Unidos refleja la importancia creciente de ciertos puntos del mapa que, sin hacer ruido, sostienen el equilibrio militar regional.

Base militar en América Latina (1)

Estados Unidos financiará una base militar en un país de América Latina: costará 1.5 mil millones de dólares

El proyecto se centra en la modernización de la Base Naval del Callao, el principal centro operativo de la Marina de Guerra del Perú, ubicada cerca de Lima. La financiación en este país de América Latina, aprobada a través del United States Department of Defense, contempla la construcción y mejora de instalaciones clave, incluyendo muelles, áreas logísticas, sistemas de apoyo y espacios operativos.