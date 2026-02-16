En la costa del Pacífico, una nueva inversión comienza a tomar forma. La decisión de Estados Unidos de financiar la modernización de una base naval en América Latina no es un gesto aislado, sino parte de una estrategia que combina cooperación, infraestructura y presencia a largo plazo.
Estados Unidos financiará una base militar en un país de América Latina: costará 1.5 mil millones de dólares
La inversión de Estados Unidos busca fortalecer una infraestructura existente, adaptándola a las exigencias actuales y futuras de la defensa
Con un presupuesto estimado de 1.500 millones de dólares, el proyecto de Estados Unidos refleja la importancia creciente de ciertos puntos del mapa que, sin hacer ruido, sostienen el equilibrio militar regional.
El proyecto se centra en la modernización de la Base Naval del Callao, el principal centro operativo de la Marina de Guerra del Perú, ubicada cerca de Lima. La financiación en este país de América Latina, aprobada a través del United States Department of Defense, contempla la construcción y mejora de instalaciones clave, incluyendo muelles, áreas logísticas, sistemas de apoyo y espacios operativos.
Esta base seguirá siendo administrada por Perú, pero contará con infraestructura más moderna y capacidades técnicas ampliadas. El acuerdo también prevé la participación de especialistas de Estados Unidos en tareas de supervisión, planificación y apoyo técnico durante el desarrollo del proyecto.
El impacto en la región y la cooperación
- El objetivo principal de Estados Unidos es fortalecer las capacidades operativas de la base, permitiendo una mejor preparación, mantenimiento y despliegue de unidades navales, así como facilitar ejercicios conjuntos y actividades de cooperación bilateral.
- En el plano económico, la inversión representa un impulso para el desarrollo de infraestructura y la transferencia de conocimientos técnicos. También refuerza la relación entre ambos países, consolidando una cooperación que se extiende más allá del ámbito militar.
- Desde una perspectiva estratégica, este proyecto confirma la relevancia del Pacífico sudamericano en el escenario global. La base no solo continuará siendo un punto clave para Perú, sino que también se convertirá en un ejemplo de cómo la inversión en infraestructura puede fortalecer la seguridad, la estabilidad y la preparación frente a los desafíos del presente.