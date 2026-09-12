Los hinchas de Independiente Rivadavia dijeron presente en el Bautista Gargantini

La última vez que la Lepra jugó en su estadio fue por la 7ma fecha, en el triunfo ante Racing por 3 a 1. Este encuentro ante Aldosivi, fue el cuarto partido jugando como local. En su estadio le ganó a Huracán, Estudiantes de Río Cuarto y Racing y ahora buscará un nuevo triunfo en la Catedral.

Las infaltables. Las hinchas azules presentes en La Catedral del Parque general San Martín.

La cuenta pendiente es ganar de visitante. Empató con Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda y perdió con Belgrano, Sarmiento de Junín y River.

La seguidilla para Independiente Rivadavia

A Independiente Rivadavia tras jugar ante Aldosivi se le viene una seguidilla de compromisos importantes en las distintas competencias que está afrontando.La Lepra tendrá el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina. El último campeón del certamen jugará ante Atlético Tucumán, el miércoles 16 de septiembre a las 19 en el estadio de Los Andes.en Lomas de Zamora.

Del Departamento de Prensa de la Lepra todo quedó listo para el duelo de Independiente Rivadavia contra Aldosivi temprano.

Luego de este compromiso visitará a Barracas Central por la décima fecha del Torneo Clausura. En la 11ra recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Lo que viene por la Copa Argentina y el Torneo Clausura