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Los hinchas de Independiente Rivadavia dijeron presente en el Bautista Gargantini

Los hinchas de Independiente Rivadavia se reencontraron este sábado con su equipo en el Bautista Gargantini ante Aldosivi, en una nueva presentación como local

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
La pasión no reconoce inclemencias climpaticas. Los hinchas de Independiente Rivadavia comenzaron a copar desde temprano el Bautista Gargantini.

La pasión no reconoce inclemencias climpaticas. Los hinchas de Independiente Rivadavia comenzaron a copar desde temprano el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia se reencontró este sábado por la tarde con sus hinchas en el- estadio Bautista Gargantini ante Aldosivi de Mar del Plata por la 9na fecha del Torneo Clausura 2026, tras la derrota que sufrió ante River, en condición de visitante.

El equipo de Alfredo Berti tuvo una nueva presentación ante Aldosivi, donde jugó el pasado 26 de agosto por la Copa Argentina, En el marco de los octavos de final le ganó 2-0 a en el estadio Florencio Sola, de Banfield. Gonzalo Ríos y José Florentín fueron los encargados de convertir para el triunfo de la Lepra.

El estadio Bautista Gargantini lució con gran convocatoria con los simpatizantes leprosos. A pesar de las bajas temperaturas fue muy buena la concurrencia.

La última vez que la Lepra jugó en su estadio fue por la 7ma fecha, en el triunfo ante Racing por 3 a 1. Este encuentro ante Aldosivi, fue el cuarto partido jugando como local. En su estadio le ganó a Huracán, Estudiantes de Río Cuarto y Racing y ahora buscará un nuevo triunfo en la Catedral.

Las infaltables. Las hinchas azules presentes en La Catedral del Parque general San Mart&iacute;n.

Las infaltables. Las hinchas azules presentes en La Catedral del Parque general San Martín.

La cuenta pendiente es ganar de visitante. Empató con Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda y perdió con Belgrano, Sarmiento de Junín y River.

La seguidilla para Independiente Rivadavia

A Independiente Rivadavia tras jugar ante Aldosivi se le viene una seguidilla de compromisos importantes en las distintas competencias que está afrontando.La Lepra tendrá el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina. El último campeón del certamen jugará ante Atlético Tucumán, el miércoles 16 de septiembre a las 19 en el estadio de Los Andes.en Lomas de Zamora.

Del Departamento de Prensa de la Lepra todo qued&oacute; listo para el duelo de Independiente Rivadavia contra Aldosivi temprano.

Del Departamento de Prensa de la Lepra todo quedó listo para el duelo de Independiente Rivadavia contra Aldosivi temprano.

Luego de este compromiso visitará a Barracas Central por la décima fecha del Torneo Clausura. En la 11ra recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Lo que viene por la Copa Argentina y el Torneo Clausura

  • Cuartos de final vs Atlético Tucumán - Eduardo Gallardón (Club Los Andes) - miércoles 16/9 - 19hs - Copa Argentina
  • Fecha 10 vs Barracas Central - Claudio Fabián Tapia - lunes 21/9 - 19hs - Torneo Clausura
  • Fecha 11 vs Gimnasia y Esgrima (LP)- Bautista Gargantini- 21.30-Viernes-2/10 - Torneo Clausura

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