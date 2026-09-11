Agustina Albertario brindó una clínica de hockey en Mendoza: "Cuando uno se entrena las cosas llegan"

Agustina Albertario, de larga trayectoria en Las Leonas, estuvo de visita en Mendoza para brindar una clínica de hockey sobre césped organizada por la Bolsa de Comercio y a total beneficio de la Fundación CONIN.
Agustina Albertario brindó una clínica de hockey a beneficio de la Fundación CONIN en Mendoza, transmitiendo su gran experiencia
Agustina Albertario, de larga trayectoria en Las Leonas, estuvo de visita en Mendoza para brindar una clínica de hockey sobre césped organizada por la Bolsa de Comercio y a total beneficio de la Fundación CONIN.
En Los Tordos, la ganadora de dos medallas olímpicas y protagonista de dos mundiales con el seleccionado nacional, transmitió toda su experiencia a unas 80 niñas del club anfitrión y de otras instituciones de la provincia.
Autoridades de la Bolsa de Comercio encabezdas por el presidente, Luis Romano; el director Santiago Pérez Araujo y la directora de relaciones institucionales Sabrina Salvi;invitados y medios de comunicación presenciaron la clínica para chicas de 8va, 9na, 7ma y 6ta que contó con el apoyo de jugadoras de Los Tordos (entre ellas la Leoncita Luciana Peralta) el auspicio de Sabrostar e incluyó actividades de neurociencia de Sportvision.
En el cierre, todas las asistentes participaron del sorteo de premios y regalos, además de la tradicional sesión de fotos y autógrafos con la propia Agustina Albertario.
El manejo de la frustración en las más chicas: "Me mata verlas con las ganas que tienen, pero también a veces las niñas de hoy se frustran muy rápido y hay que saber llevarlas de a poco. Nos divertimos mucho y sobre todo las más chicas progresaron un montón".
Su mentalidad competitiva: "No conozco el no como respuesta siempre fui de querer más y cuando me decían no yo demostraba que sí".
La parte humana: "Es muy importante y más en el hockey que es un deporte con muchos valores... ojalá que lo mío y lo que le pasó a otras chicas en Las Leonas sirva para que eso cambie en algún momento y que las jugadoras se puedan despedir como se merecen del seleccionado después de darle todo al país por amor".
El valor social del deporte: "El deporte es educación, también es salud, te salva muchas veces de situaciones malas y también es una forma de unir a las personas".
La situación económica de los deportistas: "Ojalá en algún momento todo cambie... y que los deportistas vivan como se merecen por ser deportistas y no por ser un influencer. Lamentablemente ahora su mayor ingreso es por las redes sociales y no por el deporte en si mismo".
El mensaje para las más jóvenes: "Primero humildad y compañerismo hay que ser buena buenas compañeras y después que luchen por sus sueños porque las cosas llegan. Cuando uno realmente se entrena y quiere ser el mejor siempre dando el 100% las cosas llegan".
Su balance de la tarde: “Las chicas están súper contentas, motivadas y con muchas ganas, y eso es lo que importa: venir y compartir un buen momento”.