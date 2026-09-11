Agustina Albertario brindó una clínica de hockey en Mendoza: "Cuando uno se entrena las cosas llegan"

En el cierre, todas las asistentes participaron del sorteo de premios y regalos, además de la tradicional sesión de fotos y autógrafos con la propia Agustina Albertario.

Siete textuales de Agus Albertario en Mendoza

El manejo de la frustración en las más chicas: "Me mata verlas con las ganas que tienen, pero también a veces las niñas de hoy se frustran muy rápido y hay que saber llevarlas de a poco. Nos divertimos mucho y sobre todo las más chicas progresaron un montón".

Las jugadoras de Los Tordos compartieron con la exjugadora de Las Leonas.

Su mentalidad competitiva: "No conozco el no como respuesta siempre fui de querer más y cuando me decían no yo demostraba que sí".

La parte humana: "Es muy importante y más en el hockey que es un deporte con muchos valores... ojalá que lo mío y lo que le pasó a otras chicas en Las Leonas sirva para que eso cambie en algún momento y que las jugadoras se puedan despedir como se merecen del seleccionado después de darle todo al país por amor".

El valor social del deporte: "El deporte es educación, también es salud, te salva muchas veces de situaciones malas y también es una forma de unir a las personas".

La situación económica de los deportistas: "Ojalá en algún momento todo cambie... y que los deportistas vivan como se merecen por ser deportistas y no por ser un influencer. Lamentablemente ahora su mayor ingreso es por las redes sociales y no por el deporte en si mismo".

El mensaje para las más jóvenes: "Primero humildad y compañerismo hay que ser buena buenas compañeras y después que luchen por sus sueños porque las cosas llegan. Cuando uno realmente se entrena y quiere ser el mejor siempre dando el 100% las cosas llegan".

Su balance de la tarde: “Las chicas están súper contentas, motivadas y con muchas ganas, y eso es lo que importa: venir y compartir un buen momento”.