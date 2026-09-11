Maxi Meza le tiró un palo a River tras estar en el container: "No lo merecí"

Maximiliano Meza no se calló nada. El volante de Independiente de Avellaneda se refirió a su traumática salida de River Plate. El jugador fue uno de los apartados del equipo millonario y estuvo en el famoso container junto a otros jugadores.
El volante de Independiente de Avellaneda Maximiliano Meza se refirió a su salida de River. El jugador fue uno de los apartados del Millonario
Maximiliano Meza no se calló nada. El volante de Independiente de Avellaneda se refirió a su traumática salida de River Plate. El jugador fue uno de los apartados del equipo millonario y estuvo en el famoso container junto a otros jugadores.
"Desde el primer día en que llegué a esa situación, le dije a mi representante: 'Sacame de acá'. Por cómo me ofrecí al club en todo ese tiempo, no lo iba a aguantar, no lo merecía y por eso tomé la decisión inmediatamente", le dijo Meza a Tyc Sports. El jugador tuvo lesiones que le impidieron jugar con normalidad en River.
Meza dijo que fue Pablo Longoria, director deportivo de River, quien les comunicó a los futbolistas que no iban a ser parte de la pretemporada. "Hasta último momento iba a ir, pero como iban a trajeron refuerzos, iba a correr de atrás. Mi representante se comunicaba con ellos y les dijo que era algo bueno, que yo estaba dispuesto a competir por un lugar. A todo jugador le eleva el nivel tener competencia, pero justo ese domingo previo nos llaman y nos avisan que íbamos a entrenar en Cantilo", recordó.
"Si nos comunicaban que no nos iban a tener en cuenta, pero que podíamos hacer la pretemporada, íbamos a estar dispuestos a entrenar y a ayudar a nuestros compañeros. Y también poder despedirnos, cuando nos tocara irnos. Ahí es donde está el error, creo que podría haber sido de otra manera", se sinceró.
"Leo Ponzio siempre estaba ahí, siempre teníamos charlas. El primer día había una carpa, justo en invierno. Habían dos o tres bicicletas y la gente de Cantilo se ofreció a darnos el container. El mismo utilero habló y nos consiguió ese lugar. De ahí se fueron dando las cosas, situaciones de elementos que no teníamos... Después nos consiguieron un container más equipado, con ducha, una mesa y lugar para cambiarnos", añadió.
"Para algunos chicos fue más difícil, no se querían ir porque no fue decisión de ellos ser separados del plantel. Por rendimiento uno lo acepta, pero no en esas condiciones. Eso fue lo difícil. Tenemos un grupo con los chicos, estábamos siempre en contacto y nos alegrábamos cada vez que uno conseguía club y podía negociar", culminó.