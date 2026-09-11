Buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de la Patagonia con tours y excursiones incluidas

Quienes consigan una plaza deberán cumplir con una carga horaria de 30 horas semanales de trabajo, distribuidas en cinco jornadas laborales y dos días libres para descansar o recorrer la región.

La jardinería es un requisito en este tipo de voluntariado.

Las labores principales dentro del parque contemplan manteniminento y jardinería inicialmente, con el acondicionamiento de senderos, cuidado de la huerta orgánica y del predio general.

La construcción y reparación también será necesaria, ya que también se pide el mantenimiento general en las infraestructuras de domos y áreas comunes. También te harás cargo de la asistencia a visitantes en el sector de recepción.

A la par del ecoturismo, el equipo científico del lugar desarrolla proyectos de educación ambiental y tareas de preservación de fauna autóctona, incluyendo el monitoreo de pumas y la reintroducción de especies en la zona.

Beneficios incluidos para los voluntarios

A cambio de las tareas realizadas, el programa garantiza cubrir los principales gastos de la estadía diaria:

Hospedaje en habitación compartida.

Desayuno, almuerzo y cena durante todos los días.

Acceso libre a la cocina equipada y servicio de lavandería.

Tours y excursiones gratuitas por la reserva y uso de bicicletas.

Clases de idiomas sin costo adicional y un certificado de participación al finalizar.

Es importante remarcar que el programa no cubre los pasajes o vuelos hacia el destino, el seguro médico internacional ni el transporte interno, costos que corren por cuenta de cada interesado.