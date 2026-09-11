Buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de la Patagonia con tours y excursiones incluidas

Viajar a la Patagonia y disfrutar de sus paisajes cordilleranos suele demandar un presupuesto elevado. Sin embargo, un ambicioso proyecto de conservación y ecoturismo abrió una convocatoria internacional que permite instalarse gratis en el corazón de la naturaleza a cambio de colaborar en tareas diarias.
La propuesta, difundida a través de la reconocida plataforma Worldpackers, ofrece alojamiento, tres comidas diarias y paseos guiados a quienes busquen sumar su trabajo durante un par de meses en un refugio ambientado con domos y glamping.
La ambiciosa propuesta de voluntariado en la Patagonia de Chile
El predio se extiende a lo largo de 500 hectáreas en la comuna de Lonquimay, en la Patagonia norte de Chile. La zona integra el prestigioso Geoparque Kütralkura (reconocido por la Unesco) y forma parte de la Reserva de la Biosfera Las Araucarias, justo en el límite fronterizo con la Argentina.
Quienes consigan una plaza deberán cumplir con una carga horaria de 30 horas semanales de trabajo, distribuidas en cinco jornadas laborales y dos días libres para descansar o recorrer la región.
Las labores principales dentro del parque contemplan manteniminento y jardinería inicialmente, con el acondicionamiento de senderos, cuidado de la huerta orgánica y del predio general.
La construcción y reparación también será necesaria, ya que también se pide el mantenimiento general en las infraestructuras de domos y áreas comunes. También te harás cargo de la asistencia a visitantes en el sector de recepción.
A la par del ecoturismo, el equipo científico del lugar desarrolla proyectos de educación ambiental y tareas de preservación de fauna autóctona, incluyendo el monitoreo de pumas y la reintroducción de especies en la zona.
Beneficios incluidos para los voluntarios
A cambio de las tareas realizadas, el programa garantiza cubrir los principales gastos de la estadía diaria:
- Hospedaje en habitación compartida.
- Desayuno, almuerzo y cena durante todos los días.
- Acceso libre a la cocina equipada y servicio de lavandería.
- Tours y excursiones gratuitas por la reserva y uso de bicicletas.
- Clases de idiomas sin costo adicional y un certificado de participación al finalizar.
Es importante remarcar que el programa no cubre los pasajes o vuelos hacia el destino, el seguro médico internacional ni el transporte interno, costos que corren por cuenta de cada interesado.
En pocas palabras
- Voluntariado en Patagonia: proponen vivir gratis en un refugio a cambio de trabajo en Chile.
- Beneficios incluidos: alojamiento, comidas diarias y tours por la reserva para los voluntarios.
- Requisitos: carga horaria de 30 horas semanales y cobertura de gastos de viaje y seguro por cuenta propia.