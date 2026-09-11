Se conoció la sanción para Martín Pino tras la roja en Godoy Cruz vs San Miguel: cuántas fechas recibió

A los 20 minutos del complemento ante el Trueno Verde, el delantero cordobés vio la cartulina roja luego de cometer una infracción en una acción de juego. El Tribunal de Disciplina emitió su dictamen y dio a conocer cuál es la suspensión que recibió Pino en Godoy Cruz.

Martín Pino se ausentará ante Colón debido a la expulsión ante San Miguel por la Primera Nacional.

Cuántas fechas de suspensión recibió Martín Pino luego del compromiso de Godoy Cruz ante San Miguel por la Primera Nacional

Godoy Cruz volverá a perder los goles de Martín Pino en una nueva jornada de la Primera Nacional. El Tribunal de Disciplina de la AFA comunicó que el delantero deberá pagar una fecha de suspensión luego de recibir una tarjeta roja en el encuentro válido por la 28va fecha del certamen.