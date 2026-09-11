Se conoció la sanción para Martín Pino tras la roja en Godoy Cruz vs San Miguel: cuántas fechas recibió

Godoy Cruz perderá una pieza importantísima ante Colón debido a la expulsión que recibió Martín Pino en el compromiso ante San Miguel, por la pasada fecha 28 de la Primera Nacional.
Martín Pino será baja ante Colón, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 29 de la Primera Nacional. Qué sanción recibió del Tribunal de Disciplina
Godoy Cruz perderá una pieza importantísima ante Colón debido a la expulsión que recibió Martín Pino en el compromiso ante San Miguel, por la pasada fecha 28 de la Primera Nacional.
A los 20 minutos del complemento ante el Trueno Verde, el delantero cordobés vio la cartulina roja luego de cometer una infracción en una acción de juego. El Tribunal de Disciplina emitió su dictamen y dio a conocer cuál es la suspensión que recibió Pino en Godoy Cruz.
Godoy Cruz volverá a perder los goles de Martín Pino en una nueva jornada de la Primera Nacional. El Tribunal de Disciplina de la AFA comunicó que el delantero deberá pagar una fecha de suspensión luego de recibir una tarjeta roja en el encuentro válido por la 28va fecha del certamen.
Antes, el Tomba ya había tenido que reemplazar al delantero durante tres partidos a causa de un desgarro. Martín Pino se perdió así los encuentros ante Acassuso, Deportivo Madryn y San Telmo. Justamente, su regreso tras la lesión fue ante San Miguel, allí donde vio la roja y se fue expulsado para perderse el duelo de candidatos del próximo domingo, ante Colón. El cordobés podrá regresar en la siguiente fecha ante Deportivo Morón.
La ausencia de Martín Pino marcará el probable regreso a la titularidad de Axel Rodríguez como centrodelantero. También podría jugar Nahuel Ulariaga en su lugar. Será decisión del entrenador Pablo de Muner elegir al nombre propio y armar un equipo ofensivo para enfrentar al Sabalero en el Estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 29, a partir de las 18.