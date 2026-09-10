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Mariano Closs le pegó a Rodrigo De Paul tras su picante cara a cara con Robert Lewandowski

Ante las cámaras de TyC Sports, Mariano Closs realizó un tajante descargo sobre el cara a cara entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Mariano Closs apuntó contra Rodrigo De Paul.

Mariano Closs apuntó contra Rodrigo De Paul.

Inter Miami y Chicago Fire repartieron puntos tras igualar 1-1 en el marco de la fecha 24 de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Lionel Messi aportó una asistencia para Las Garzas y Robert Lewandowski fue el encargado de convertir para el dueño de casa. Rodrigo De Paul, por su parte, tuvo un picante cara a cara con el delantero polaco.

Durante la jornada de este jueves Mariano Closs apuntó directamente contra el accionar del mediocampista de la Selección argentina. Ante las cámaras de su programa F12, en la pantalla de ESPN, el relator no tuvo contemplaciones con el jugador e impulsó un fuerte debate sobre los festejos individuales en los deportes de equipo.

El lapidario análisis Mariano Closs contra Rodrigo De Paul

En Estados Unidos, el cruce entre los futbolistas escaló cuando De Paul le recordó a su rival los logros obtenidos con la Selección argentina, haciendo hincapié en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y sus dos Copas América. La reacción del periodista fue contundente.

“Líder es Messi. Después, lo otro es impostado, de cualquiera”, comenzó Mariano Closs. A su postura se le sumó la opinión de Esteban Edul, quien remarcó: “Y además, chapear con lo que vos ganaste en un deporte colectivo, no tiene nada que ver”. Este último calificó como un error categórico generar elogios individuales por conquistas de grupo.

Lejos de aflojar, el relator redobló la apuesta con declaraciones aún más duras contra De Paul: “Lewandowski tiene una carrera que no tiene De Paul, individualmente hablando. Esto no es tenis. Los títulos se consiguen en grupo. Los suplentes que no entraron también son campeones del mundo”.

En el plano estadístico, De Paul llegó a la franquicia estadounidense comandada por el Kily González en julio de 2025. Desde su desembarco, acumula 7 goles y 11 asistencias en 43 partidos oficiales, además de haber conquistado la Conferencia Este y la MLS Cup en 2025.

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