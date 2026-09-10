Mariano Closs le pegó a Rodrigo De Paul tras su picante cara a cara con Robert Lewandowski

“Líder es Messi. Después, lo otro es impostado, de cualquiera”, comenzó Mariano Closs. A su postura se le sumó la opinión de Esteban Edul, quien remarcó: “Y además, chapear con lo que vos ganaste en un deporte colectivo, no tiene nada que ver”. Este último calificó como un error categórico generar elogios individuales por conquistas de grupo.

Lejos de aflojar, el relator redobló la apuesta con declaraciones aún más duras contra De Paul: “Lewandowski tiene una carrera que no tiene De Paul, individualmente hablando. Esto no es tenis. Los títulos se consiguen en grupo. Los suplentes que no entraron también son campeones del mundo”.

En el plano estadístico, De Paul llegó a la franquicia estadounidense comandada por el Kily González en julio de 2025. Desde su desembarco, acumula 7 goles y 11 asistencias en 43 partidos oficiales, además de haber conquistado la Conferencia Este y la MLS Cup en 2025.