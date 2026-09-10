Anunciaron la reapertura del paso a Chile este viernes para todo tipo de vehículos

Volverá a haber circulación vehicular este viernes en el paso a Chile. Foto: Osvaldo Valle

Horarios y esquema de cierre de barreras en alta montaña

Las autoridades fronterizas detallaron cómo funcionará la operatividad del cruce a partir de este viernes:

Apertura del corredor: a las 11 queda habilitado el tránsito para vehículos particulares, de pasajeros y transporte de carga en ambos sentidos.

a las 11 queda habilitado el tránsito para vehículos particulares, de pasajeros y transporte de carga en ambos sentidos. Cierre de barreras en Uspallata y Guardia Vieja: las barreras habilitadas en Uspallata (lado argentino) y Guardia Vieja (lado chileno) bajarán a las 19.

las barreras habilitadas en Uspallata (lado argentino) y Guardia Vieja (lado chileno) bajarán a las 19. Cierre del túnel internacional: el tránsito en la boca del túnel principal quedará interrumpido a las 21de ambos países.

Desde la Coordinación del Paso Internacional solicitaron a los usuarios planificar el viaje con anticipación y mantenerse informados de forma permanente a través de los canales oficiales de X (anteriormente Twitter) @UPFronterizos o @CFLosLibertadores ante posibles variaciones imprevistas en la alta montaña.

Pronóstico del tiempo

El pronóstico del tiempo para este viernes en alta montaña prevé una jornada parcialmente nublada con frío moderado a severo y nevadas débiles intermitentes hasta la tarde. La máxima será de -5°C y la mínima alcanzaría los -21°C.

Luego de un día que permanecerá con temperaturas casi primaverales en el llano, aunque con nevadas en cordillera, el sábado entrará una ola de frío polar, que hará que baje notoriamente el termómetro durante el fin de semana.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas se esperan días muy fríos, incluso hasta el lunes. El domingo la mínima sería de cero grado.