El Paso Cristo Redentor reabrirá este viernes 11 de septiembre a partir de las 11 (hora unificada de Argentina y Chile) para todo tipo de vehículos con portación obligatoria de cadenas, informaron las coordinaciones de frontera de ambos países tras evaluar los informes técnicos de transitabilidad y el pronóstico meteorológico favorable en la alta montaña.
Anunciaron la reapertura del paso a Chile este viernes para todo tipo de vehículos
Tras el aval de los informes técnicos de ambas vialidades y la mejora en las condiciones meteorológicas, el Sistema Integrado Cristo Redentor reabrirá a las 11
La reapertura fue acordada durante una reunión sostenida este jueves entre las autoridades de los comités de coordinación chilena y argentina, permitiendo retomar la circulación internacional en el corredor bioceánico.
El paso a Chile había sido cerrado este jueves tras estar un solo día abierto -el miércoles- en una semana con intermitencias debido a las condiciones del tiempo y, sobre todo, a las nevadas. Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Horarios y esquema de cierre de barreras en alta montaña
Las autoridades fronterizas detallaron cómo funcionará la operatividad del cruce a partir de este viernes:
- Apertura del corredor: a las 11 queda habilitado el tránsito para vehículos particulares, de pasajeros y transporte de carga en ambos sentidos.
- Cierre de barreras en Uspallata y Guardia Vieja: las barreras habilitadas en Uspallata (lado argentino) y Guardia Vieja (lado chileno) bajarán a las 19.
- Cierre del túnel internacional: el tránsito en la boca del túnel principal quedará interrumpido a las 21de ambos países.
Desde la Coordinación del Paso Internacional solicitaron a los usuarios planificar el viaje con anticipación y mantenerse informados de forma permanente a través de los canales oficiales de X (anteriormente Twitter) @UPFronterizos o @CFLosLibertadores ante posibles variaciones imprevistas en la alta montaña.
Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo para este viernes en alta montaña prevé una jornada parcialmente nublada con frío moderado a severo y nevadas débiles intermitentes hasta la tarde. La máxima será de -5°C y la mínima alcanzaría los -21°C.
Luego de un día que permanecerá con temperaturas casi primaverales en el llano, aunque con nevadas en cordillera, el sábado entrará una ola de frío polar, que hará que baje notoriamente el termómetro durante el fin de semana.
Según la Dirección de Contingencias Climáticas se esperan días muy fríos, incluso hasta el lunes. El domingo la mínima sería de cero grado.
En pocas palabras
- Reapertura de la frontera: el paso internacional Cristo Redentor habilitado este viernes a las 11 para todo tipo de vehículos tras mejora climática.
- Horarios de operación: barreras en Uspallata y Guardia Vieja cerrarán a las 19; túnel internacional a las 21.
- Pronóstico y recomendaciones: se esperan bajas temperaturas y nevadas; se recomienda planificar el viaje y mantenerse informado en canales oficiales.