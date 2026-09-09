El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado durante todo este jueves 10 de septiembre para todo tipo de vehículos en ambos sentidos de circulación. La medida fue ratificada de manera conjunta por las coordinaciones de Argentina y Chile a raíz de las condiciones meteorológicas que persisten en la alta montaña con importantes nevadas.
El Paso Cristo Redentor no abrirá este jueves por nevadas en ambos lados de la cordillera
Debido a la inestabilidad en alta montaña, los coordinadores decidieron suspender el tránsito para todo tipo de vehículos por el Paso Cristo Redentor
De este modo, sólo un día se mantuvo habilitado el paso a Chile, que había sido reabierto el miércoles. Las autoridades del Paso Cristo Redentor indicaron que tendrán una nueva reunión este jueves a las 20 para definir cómo seguirá el funcionamiento del túnel internacional.
Según el comunicado oficial emitido por la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, la decisión responde a la "inestabilidad climática anunciada para alta cordillera y teniendo en cuenta los informes técnicos de ambas vialidades".
Desde las coordinaciones del corredor internacional informaron que se emitirá un nuevo reporte sobre la actualización del estado del paso a Chile recién este jueves cerca de las 20.
Un cierre que se extiende
El paso internacional ya había sufrido una suspensión preventiva desde la tarde del martes 8 de septiembre ante el pronóstico de un nuevo frente frío con nevadas prolongadas. En esa oportunidad, las autoridades dispusieron el cierre de las barreras en Uspallata y Guardia Vieja para evitar que los vehículos quedaran varados en la alta montaña.
Aunque se preveía una evaluación diaria de la transitabilidad de la Ruta 7, el persistente mal tiempo en la cordillera obligó a proceder otra vez al bloqueo de la frontera durante todo el jueves.
Desde el Centro de Frontera recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus viajes, evitar el traslado hacia la montaña mientras se mantengan las condiciones adversas y mantenerse informados únicamente a través de los canales y páginas web oficiales.
Para este jueves el pronóstico del tiempo para alta montaña indica: nublado a parcialmente nublado en los sectores centro y sur. Desde las 14 aumenta la nubosidad, con precipitaciones débiles a moderadas a partir de esa hora.
En pocas palabras
- Cierre del Paso Cristo Redentor: se suspenderá el tránsito este jueves para todo tipo de vehículos debido a nevadas.
- Condiciones climáticas adversas: la inestabilidad en alta montaña motivó la decisión conjunta de Argentina y Chile.
- Próxima actualización: se emitirá un nuevo reporte sobre el estado del paso este jueves cerca de las 20.