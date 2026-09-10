Una adolescente de 14 años se escapó de su casa: acusan a un hombre de 40 años de seducirla

La fiscal Daniela Yslas ordenó un informe socio-ambiental para evaluar las condiciones de contención y vulnerabilidad de la adolescente y definir medidas de protección. También dispuso un relevamiento vecinal en los sectores donde residen la joven y el adulto señalado.

Según el reporte policial, la madre advirtió que su hija había salido del hogar sin avisar ni dejar información sobre su destino. Recorrió viviendas de personas allegadas hasta encontrarla en la casa de un familiar, cerca de su domicilio.

De acuerdo con la denuncia, la adolescente manifestó que se había retirado por su voluntad para encontrarse con el hombre, a quien describió como su novio y con quien habría mantenido contacto previo.

También habría expresado que abandonaría definitivamente la vivienda si su madre iniciaba acciones legales.

La mujer acudió entonces a la dependencia policial de la zona. La presentación motivó el despliegue policial y la intervención de la fiscalía especializada para esclarecer los hechos y resguardar a la adolescente.

Una vez completadas las diligencias ordenadas, las actuaciones serán remitidas al Ministerio Público Fiscal, que analizará las pruebas para determinar si existieron delitos atribuibles al denunciado.

La información disponible no menciona una detención y no descarta nuevas medidas en los próximos días.

Fuente: infodelestero.com