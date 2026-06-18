Detuvieron a un portero que tiene 11 denuncias de abuso sexual a menores

portero abuso sexual El portero al momento de su detención tras las denuncias por abuso sexual.

La megainvestigación por abuso sexual en un jardín de Santa Fe

El hombre que tiene 55 años fue detenido el pasado 10 de junio acusado de diversos casos de abuso sexual de menores dentro del jardín de infantes 261. Las denuncias fueron radicadas por los padres de los niños, quienes aquel día se agruparon en la puerta de la institución educativa para lincharlo.

El miércoles pasado la fiscal Antonela Valente, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, imputó al sujeto por 3 casos de abuso de chicos de 4 y 5 años, sumado a las amenazas que sufrieron las víctimas para que no cuenten las agresiones sexuales.

Tras la solicitud de la fiscal, el juez de primera instancia, Rafael Coria, tuvo por formalizada la imputación disponiendo la prisión preventiva efectiva por el término de 90 días con prórroga automática, según destacaron las autoridades judiciales de Santa Fe.

Se supo que hasta el momento el portero solo fue acusado por 3 hechos de abuso sexual, pero hay más de 11 denuncias en la mira y que ya están siendo investigadas.