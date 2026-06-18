Un portero nada más ni nada menos que de un jardín de infantes fue detenido tras acumular casi una docena de denuncia de abusos sexuales en su contra. El sujeto de 55 años ahora quedó bajo la lupa de una megacausa que se abrió en la Justicia de Santa Fe.
Detuvieron a un portero que tiene 11 denuncias de abuso sexual a menores
El hombre que tiene múltiples denuncias por abuso sexual trabajaba en un jardín de infantes ubicado en Santa Fe
Se trata del portero de un jardín en el barrio Empalme Graneros, en la provincia de Santa Fe, que en las últimas horas fue detenido por parte de las autoridades policiales.
La Justicia lo imputó con prisión preventiva por diversos casos de abuso sexual de menores. Hasta el momento se lo acusó de 3 hechos, pero la Fiscalía anunció que son más de 11 las denuncias que están bajo investigación.
La megainvestigación por abuso sexual en un jardín de Santa Fe
El hombre que tiene 55 años fue detenido el pasado 10 de junio acusado de diversos casos de abuso sexual de menores dentro del jardín de infantes 261. Las denuncias fueron radicadas por los padres de los niños, quienes aquel día se agruparon en la puerta de la institución educativa para lincharlo.
El miércoles pasado la fiscal Antonela Valente, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, imputó al sujeto por 3 casos de abuso de chicos de 4 y 5 años, sumado a las amenazas que sufrieron las víctimas para que no cuenten las agresiones sexuales.
Tras la solicitud de la fiscal, el juez de primera instancia, Rafael Coria, tuvo por formalizada la imputación disponiendo la prisión preventiva efectiva por el término de 90 días con prórroga automática, según destacaron las autoridades judiciales de Santa Fe.
Se supo que hasta el momento el portero solo fue acusado por 3 hechos de abuso sexual, pero hay más de 11 denuncias en la mira y que ya están siendo investigadas.