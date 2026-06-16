En medio de la fiebre por el Mundial 2026, un adolescente de 16 años de Jujuy se convirtió en víctima de una estafa virtual que le costó más de $700.000. Las redes sociales fueron el escenario que captaron al menor de edad y terminaron convenciéndolo de que debía transferir una importante suma de dinero.
Estafador a un adolescente con figuritas del Mundial y perdió más de $700.000
El joven contactó a un supuesto vendedor a través de TikTok que ofrecía álbumes y cajas de sobres pero terminó estafado
El joven, ilusionado por completar su álbum de figuritas Panini, contactó a un supuesto vendedor a través de TikTok que ofrecía álbumes y cajas de sobres a precios más bajos que en el mercado formal.
La denuncia fue realizada por su madre en una comisaría de Jujuy y el caso ya está en manos de la Justicia provincial, que investiga para identificar al responsable. Este tipo de engaños se ha multiplicado en las últimas semanas ante la alta demanda de coleccionables.
La estafa con figuritas
La estafa comenzó cuando el adolescente vio una publicación de una cuenta que operaba bajo el nombre “Argentina campeón 2026”. El vendedor prometía envíos rápidos y productos originales. Convencido por las ofertas, el joven realizó transferencias por un total de $715.000, distribuidas en varios CVU, para adquirir 5 álbumes y varias cajas de figuritas.
Según los detalles de la denuncia, el estafador aseguró que los productos serían despachados a una sede postal cercana y podrían retirarse a partir del 14 de mayo. Sin embargo, el plazo pasó y nunca llegó ningún paquete.
Tras varias semanas sin respuestas, el adolescente intentó comunicarse repetidamente con el supuesto vendedor a través de la red social, pero los mensajes quedaron sin contestar y la cuenta desapareció o bloqueó al comprador. La familia, al descubrir la situación, decidió radicar la denuncia policial.
Las autoridades de Jujuy tomaron intervención inmediata y el caso fue derivado a la fiscalía correspondiente para avanzar con la pesquisa por la estafa, que incluye el rastreo de las cuentas bancarias y CVU utilizadas para recibir el dinero.