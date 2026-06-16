Estafador a un adolescente con figuritas del Mundial y perdió más de $700.000

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La estafa con figuritas

La estafa comenzó cuando el adolescente vio una publicación de una cuenta que operaba bajo el nombre “Argentina campeón 2026”. El vendedor prometía envíos rápidos y productos originales. Convencido por las ofertas, el joven realizó transferencias por un total de $715.000, distribuidas en varios CVU, para adquirir 5 álbumes y varias cajas de figuritas.

Según los detalles de la denuncia, el estafador aseguró que los productos serían despachados a una sede postal cercana y podrían retirarse a partir del 14 de mayo. Sin embargo, el plazo pasó y nunca llegó ningún paquete.

Tras varias semanas sin respuestas, el adolescente intentó comunicarse repetidamente con el supuesto vendedor a través de la red social, pero los mensajes quedaron sin contestar y la cuenta desapareció o bloqueó al comprador. La familia, al descubrir la situación, decidió radicar la denuncia policial.

Las autoridades de Jujuy tomaron intervención inmediata y el caso fue derivado a la fiscalía correspondiente para avanzar con la pesquisa por la estafa, que incluye el rastreo de las cuentas bancarias y CVU utilizadas para recibir el dinero.