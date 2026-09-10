Juntaron de botellas de plástico para la construcción de tanques de agua comunidades aisladas

A partir de esta problemática nació la idea de reutilizar esas botellas como parte de la estructura de tanques para almacenar agua. De esta manera, un residuo que representa un problema ambiental puede convertirse en un elemento útil para las comunidades. Los tanques construidos por The Ichupa Upcycle Project son grandes estructuras cilíndricas que tienen capacidad para almacenar entre 10.000 y 40.000 litros de agua, lo que permite disponer de una reserva cercana a las comunidades, especialmente durante los períodos de escasez.

Cómo se realiza la construcción estos tanques

La construcción comienza con la excavación de una superficie circular en el terreno. Sobre ella se coloca una base de hormigón, compuesta por cemento, arena y piedra, que debe quedar firme y nivelada para soportar el peso del tanque una vez que esté lleno de agua.

Luego se construyen las paredes utilizando ecoladrillos, es decir, botellas de plástico rellenas y compactadas con tierra o arena. Las botellas se colocan horizontalmente y se acomodan formando círculos, una junto a otra, mientras se las une mediante una mezcla de cemento.

A medida que la estructura gana altura, se incorporan elementos de refuerzo, como alambre de construcción o mallas metálicas, entre las distintas filas de botellas. Estos materiales ayudan a darle mayor resistencia a las paredes y a soportar la presión ejercida por el agua almacenada.

La utilización de botellas recicladas también permite reducir parte de los costos de construcción. Para comunidades con recursos limitados, levantar un tanque tradicional con ladrillos de arcilla adquiridos en una fábrica puede resultar demasiado caro.