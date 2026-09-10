En muchas zonas rurales conseguir agua implica caminar varios kilómetros todos los días con bidones pesados para abastecerse de ríos o pozos. La falta de construcciones esenciales obliga a muchas familias a recorrer largas distancias, una situación que se vuelve todavía más difícil durante las épocas de sequía.
Juntaron de botellas de plástico para la construcción de tanques de agua comunidades aisladas
La construcción de tanques de agua con ecoladrillos de plástico reciclado se presenta como una solución económica y sostenible para comunidades con acceso limitado a recursos hídricos.
En este contexto surgió una iniciativa que busca resolver dos problemas al mismo tiempo. Por un lado, la falta de acceso al agua y la acumulación de botellas de plástico. Se trata del Proyecto Ichupa Upcycle, una propuesta que comenzó en 2017 y que utiliza botellas descartadas para construir grandes tanques destinados a almacenar agua de lluvia.
Recolectan botellas construcción de tanque de agua para la comunidad
La historia del proyecto comenzó con Micha, un joven que llegó a Uganda en 2017 como voluntario del Cuerpo de Paz de Estados Unidos. Durante sus recorridos por distintas zonas del país, entre ellas Mbale, un centro urbano ubicado en el este de Uganda, observó la enorme cantidad de residuos plásticos acumulados en las calles. En muchas de estas comunidades no existen sistemas adecuados de recolección de basura. Como consecuencia, las botellas plásticas terminan en los desagües, donde pueden provocar obstrucciones, o son quemadas, lo que genera contaminación del aire.
A partir de esta problemática nació la idea de reutilizar esas botellas como parte de la estructura de tanques para almacenar agua. De esta manera, un residuo que representa un problema ambiental puede convertirse en un elemento útil para las comunidades. Los tanques construidos por The Ichupa Upcycle Project son grandes estructuras cilíndricas que tienen capacidad para almacenar entre 10.000 y 40.000 litros de agua, lo que permite disponer de una reserva cercana a las comunidades, especialmente durante los períodos de escasez.
Cómo se realiza la construcción estos tanques
La construcción comienza con la excavación de una superficie circular en el terreno. Sobre ella se coloca una base de hormigón, compuesta por cemento, arena y piedra, que debe quedar firme y nivelada para soportar el peso del tanque una vez que esté lleno de agua.
Luego se construyen las paredes utilizando ecoladrillos, es decir, botellas de plástico rellenas y compactadas con tierra o arena. Las botellas se colocan horizontalmente y se acomodan formando círculos, una junto a otra, mientras se las une mediante una mezcla de cemento.
A medida que la estructura gana altura, se incorporan elementos de refuerzo, como alambre de construcción o mallas metálicas, entre las distintas filas de botellas. Estos materiales ayudan a darle mayor resistencia a las paredes y a soportar la presión ejercida por el agua almacenada.
La utilización de botellas recicladas también permite reducir parte de los costos de construcción. Para comunidades con recursos limitados, levantar un tanque tradicional con ladrillos de arcilla adquiridos en una fábrica puede resultar demasiado caro.
En pocas palabras
- Ecoladrillos plásticos: Se construyen tanques de agua con botellas de plástico reciclado para comunidades rurales.
- Iniciativa Ichupa Upcycle: Proyecto en Uganda reutiliza residuos plásticos para almacenar agua de lluvia.
- Construcción sostenible: Método económico que rellena botellas con tierra y las une con cemento.