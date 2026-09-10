La ciudad privada de América Latina que nació con capital de Estados Unidos y ahora enfrenta a la Justicia

La construcción de Próspera comenzó en el 2017. Fue concebida y desarrollada por el empresario venezolano Erick Brimen, CEO de Honduras Próspera Inc., con el respaldo financiero de inversores internacionales. Entre ellos se encuentra Peter Thiel, empresario nacido en Alemania y nacionalizado estadounidense, cofundador de PayPal, fundador de Palantir y presidente de Thiel Capital. Su participación vinculó todavía más el proyecto con el ecosistema tecnológico y financiero de Estados Unidos.

La construcción de una ciudad sin regulación

De acuerdo con la ley que las creó en 2013, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico son áreas con un amplio nivel de autonomía dentro del territorio hondureño. Tienen “personalidad jurídica” propia y fueron creadas con el objetivo de acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación y facilitar la inserción de este país de América Latina en los mercados mundiales mediante reglas competitivas y estables.

La legislación permitía crear distintos tipos de ZEDE, entre ellos centros financieros, ciudades autónomas, zonas económicas especiales y zonas turísticas. Estas estructuras podían establecer regulaciones propias en diferentes áreas y administrar determinados servicios, algo que las diferenciaba de otras zonas económicas especiales de América Latina.

El modelo, sin embargo, generó una fuerte controversia política y jurídica en Honduras. Sus críticos cuestionaron el nivel de autonomía concedido a estos territorios y advirtieron sobre el riesgo de que pudieran funcionar como estructuras paralelas al Estado. A fines de 2024, la Corte Suprema de Honduras declaró la inconstitucionalidad de las ZEDE. Según el fallo, el modelo vulneraba disposiciones constitucionales relacionadas con la estructura del territorio nacional, el sistema de administración de justicia y la planificación económica. Pese a la decisión judicial, Próspera continuó funcionando en Roatán.