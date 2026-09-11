Franco Colapinto terminó 14 en las primeras prácticas libres del Gran Premio de España

En la previa, varios pilotos habían advertido de la dificultad del circuito de Madring tras realizar los ensayos previamente en el simulador. Por fortuna, no hubo accidentes en la primera libre de la Fórmula 1 (a diferencia de Fórmula 2 que hubo bandera roja por el accidente del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak).

Durante los primeros minutos, Hamilton se ubicó en el primer lugar con un tiempo de 1:35.563. Verstappen y Norris lo sucedieron. Casi todas las escuderías sacaron sus autos a pista con neumáticos medios, a excepción del brasileño Gabriel Bortoleto de Audi.

Hamilton rozó el muro en el Madring.

Los Alpine fueron los últimos en comenzar a girar en el Madring. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly salieron con gomas medias. Tras las primeras vueltas, los dos representantes de la escudería francesa se ubicaron en el puesto 19 y 20 respectivamente.

Leclerc y Antonelli mejoraron sus marcas y el monegasco se situó primero mientras que el italiano escaló al tercer lugar. Las Ferrari y los Mercedes fueron mayormente los dominantes en las primeras prácticas libres.

Russell fue el más rápido de la práctica.

Pisando el final de la sesión, la mayoría de los pilotos cambiaron el compuesto de neumáticos a blandos y allí Russell se ubicó primero, bajando el tiempo récord del ensayo a 1:34.145. Las Ferrari se mantuvieron con compuesto medio buscando mejorar -sin éxito- los tiempos sin cambiar gomas. De esta manera, Antonelli también le quitó el segundo puesto al equipo italiano que quedó con Leclerc en la tercera posición y Hamilton en la cuarta.

A minutos del final, Colapinto se posicionó en el puesto 13, a décimas de su compañero, y Gasly en la ubicación 12, ya ambos con goma blanda.

Cronograma Gran Premio de España

Viernes 11 de septiembre

Práctica 2: 12

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10 horas